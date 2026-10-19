La reflexión de Aristóteles sobre el esfuerzo: «Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito»

Aristóteles nació en Estagira, en la antigua Macedonia, en el año 384 antes de Cristo, y murió en el 322. En los 62 años que vivió sentó las bases de la lógica, la biología, la física, la política, la retórica y la ética occidental. Discípulo de Platón y tutor del joven Alejandro Magno, su influencia sobre el pensamiento humano es tan extensa y tan profunda que resulta difícil encontrar un campo del conocimiento que no haya sido moldeado de alguna forma por sus ideas. Entre todas las reflexiones que dejó escritas, pocas han resistido el paso del tiempo con tanta solidez como esta: «Somos el resultado de lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito».

Una frase que tiene más de dos mil años y que la neurociencia contemporánea no ha hecho más que confirmar.

Lo que Aristóteles entendía por hábito

Para entender el peso de esta reflexión conviene situarla en su contexto filosófico. Aristóteles desarrolló en su Ética a Nicómaco una teoría de la virtud que rompía con la idea de que ser bueno, justo o valiente era una cuestión de talento innato o de revelación súbita. Para él, las virtudes eran disposiciones adquiridas a través de la práctica repetida. No se es valiente porque se nazca con valentía, sino porque se actúa con valentía de forma repetida hasta que esa forma de actuar se convierte en la respuesta natural ante la dificultad.

El hábito, en el pensamiento aristotélico, no es algo menor ni mecánico. Es el mecanismo a través del cual el carácter se forma. Lo que una persona hace una vez puede ser accidental. Lo que hace repetidamente revela y construye simultáneamente quién es. La excelencia, en ese marco, no es el momento cumbre de una actuación extraordinaria sino la consecuencia acumulada de mil actuaciones ordinarias realizadas con la misma disposición.

Lo que la neurociencia descubrió siglos después

Aristóteles no tenía acceso a los estudios sobre neuroplasticidad cerebral ni a la investigación sobre formación de hábitos. Pero lo que describió de forma intuitiva y filosófica coincide con precisión notable con lo que la ciencia ha documentado en las últimas décadas.

El cerebro humano no está diseñado para mantener el esfuerzo consciente de forma indefinida. Cuando una acción se repite con suficiente frecuencia, los circuitos neuronales asociados a ella se consolidan y el comportamiento pasa de requerir atención deliberada a producirse de forma automática. Es lo que los investigadores llaman automatización: la transferencia de una conducta desde el control consciente hacia estructuras cerebrales que operan sin esfuerzo cognitivo.

Eso significa que el hábito no es sólo una forma cómoda de hacer las cosas. Es literalmente la manera en que el cerebro reorganiza su arquitectura en función de lo que se hace repetidamente. Somos, en un sentido neurológico muy concreto, el resultado de lo que hacemos una y otra vez.

La trampa del momento de inspiración

Lo que hace especialmente relevante esta reflexión en la cultura contemporánea es lo que contradice. Vivimos en una época que tiende a glorificar el momento de inspiración, el golpe de genio, la actuación excepcional que se produce en condiciones excepcionales. Las redes sociales están llenas de resultados espectaculares sin el proceso que los hizo posibles. Se ve el logro pero no las horas previas, se aplaude el talento sin mencionar la práctica que lo construyó.

Aristóteles propone exactamente lo contrario. La excelencia no es lo que ocurre en el gran momento. Es lo que se hace todos los días cuando no hay nadie mirando, cuando el entusiasmo inicial se ha apagado y lo único que queda es la disciplina de repetir lo que se sabe que hay que hacer. El gran momento es simplemente la expresión pública de lo que el hábito ha construido en privado.

Una idea que funciona en ambas direcciones

Hay una implicación de esta frase que Aristóteles formuló con la misma claridad pero que se menciona con menos frecuencia: si somos el resultado de lo que hacemos repetidamente, entonces los hábitos negativos tienen exactamente el mismo poder formativo que los positivos. La mediocridad no es el resultado de un fracaso puntual. Es el resultado de la repetición de pequeñas decisiones que no parecen importantes tomadas una a una pero que acaban definiendo, con la misma lógica que los buenos hábitos, quién es uno.

Eso convierte la pregunta sobre los hábitos en una de las más importantes que una persona puede hacerse: no qué quiero ser, sino qué estoy haciendo repetidamente. La respuesta a la segunda pregunta es, según Aristóteles, la respuesta real a la primera.