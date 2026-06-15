Qué botella de agua es mejor para usar todos los días sin perjudicar la salud: metal, plástico o vidrio

Muchos de nosotros nos llevamos nuestra botella de agua, ya sea al trabajo, al gimnasio o de viaje, para no tener que gastar en agua o para simplemente tenerla a mano. Pero tenemos que saber cuál es el material idóneo de la botella: metal, plástico o vidrio. Los distintos materiales cuentan con ventajas frente al resto, pero hay una de ellas que tiene más ventajas que desventajas.

Plástico

Estas botellas están comprendidas entre distintos tipos, pero hay que hacer una diferenciación entre las que se compran en supermercado y son de un sólo uso, y las reutilizables de alta calidad.

PET (Número 1) : botellas de agua desechables, que no se recomienda más de uno o dos usos. Con el tiempo y el calor, pueden liberar sustancias químicas como el antimonio y acumular bacterias en pequeñas grietas.

: botellas de agua desechables, que no se recomienda más de uno o dos usos. Con el tiempo y el calor, pueden liberar sustancias químicas como el antimonio y acumular bacterias en pequeñas grietas. Polipropileno (PP- número 5) : un plástico más resistente que soporta mejor el calor y que se suele encontrar en envases reutilizables y tápers.

: un plástico más resistente que soporta mejor el calor y que se suele encontrar en envases reutilizables y tápers. Tritán (Número 7): el plástico más seguro y duradero. Libre de BPA y BPS, no retiene olores y es resistente a impactos.

El plástico suele desarrollar biofilms (capas de bacterias) más rápido que el metal o el vidrio. Se debe limpiar diariamente con jabón. Exponerlas al sol o al calor puede derivar en una mayor tendencia de liberación de microplásticos. Tiene una vida útil de un año.

Vidrio

Las ventajas de este tipo de botella son muchas a nivel de higiene y salud.

No retiene olores ni sabores de bebidas anteriores, lo que garantiza un sabor limpio.

de bebidas anteriores, lo que garantiza un sabor limpio. Higiene superior : son fáciles de limpiar y permite ver claramente si quedan residuos

: son fáciles de limpiar y permite ver claramente si quedan residuos Resistencia térmica : muchas fabricadas con vidrio de borosilicato, que soporta cambios bruscos de temperatura.

: muchas fabricadas con vidrio de borosilicato, que soporta cambios bruscos de temperatura. Salud: Son libres de BPA, BPS y ftalatos.

Su gran punto débil es la fragilidad, pero existen fundas de silicona o neopreno para poder protegerlas. Tienen una durabilidad de años y son aptas la mayoría para lavar en el lavavajillas.

Metal

Como en el plástico existen diferentes tipos del material:

Acero inoxidable: es de las mejores opciones. No necesita recubrimientos internos, es extremadamente resistente a la corrosión y ni desprende químicos.

es de las mejores opciones. No necesita recubrimientos internos, es extremadamente resistente a la corrosión y ni desprende químicos. Aluminio: más ligeras y económicas, pero requieren de recubrimiento interno.

más ligeras y económicas, pero requieren de recubrimiento interno. Acero con recubrimiento cerámico: ayuda a mantener la pureza del sabor como en el vidrio.

Las ventajas pueden marcar la diferencia con el resto. Aíslan la temperatura con su doble pared. Son muy duraderas debido a su resistencia a golpes y caídas. Puedes llevarla dentro de la mochila sin miedo a que se salga el líquido por el movimiento.

Veredicto

Haciendo un análisis de cuál puede ser la mejor opción para nuestro día a día, el resultado nos da la de acero inoxidable. Sobrevive a todo, no se rompe como el vidrio y no suelta químicos y mantiene la temperatura del agua todo el día.