A los psicólogos les encanta: después de los 50, la «lista inversa» restablece instantáneamente la confianza en uno mismo.
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A partir de la quinta década de vida, resulta habitual enfrentar momentos de autocrítica o incertidumbre frente al paso del tiempo. Mientras la cultura tradicional empuja a acumular objetivos pendientes, la psicología contemporánea propone mirar en la dirección opuesta mediante la denominada «lista inversa». Este ejercicio, avalado por especialistas en bienestar emocional, sustituye la ansiedad de lo que falta por el reconocimiento tangible de todo lo que ya se ha construido.
El poder de validarse a uno mismo
La permisa por la que se rige este supuesto es sencilla: en lugar de redactar una lista de deseos futuros, el individuo enumera logros alcanzados, aprendizajes adquiridos y crisis superadas a lo largo de su trayectoria. Según expertos en psicología positiva, este cambio de enfoque combate directamente la sensación de escasez.
Al poner por escrito decisiones valientes, vínculos fortalecidos o habilidades desarrolladas, el cerebro obtiene evidencia real de su propia capacidad y resiliencia. De este modo, se desactiva el síndrome del impostor y disminuye la tendencia a compararse con etapas pasadas o con el ritmo ajeno.
La aplicación de este hábito
Para que esta herramienta resulte efectiva, los especialistas recomiendan integrar tanto grandes hitos profesionales o familiares como victorias cotidianas que en su día pasaron desapercibidas. Anotar el aprendizaje que dejó superar cada obstáculo superado multiplica el impacto emocional del ejercicio, transformando recuerdos sin importancia en fuentes de inspiración y confianza.
Realmente, esta lista se puede hacer en cualquier edad. Nos permite recordar nuestras grandes hazañas y recibir dosis de confianza y motivación en momentos donde las personas suelen olvidar lo capacitadas que están para lograr sus objetivos.