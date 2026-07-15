La psicología sugiere que las personas que nunca se sientan de espaldas a una habitación llena de gente comparten estos rasgos

Al entrar a un restaurante, una cafetería o una sala de espera, cada vez son más las personas que recorren el lugar con la mirada antes de elegir dónde sentarse. Casi sin pensarlo, descartan aquellas sillas que les obligan a quedarse de espaldas a la gente. Ante ello, la psicología sugiere que estas personas, que nunca se sientan de espaldas a una habitación llena de gente, comparten estos rasgos.

Desde afuera, ese comportamiento puede parecer una simple preferencia o una costumbre. Sin embargo, la psicología sostiene que, en algunos casos, esa elección responde a mecanismos mucho más profundos relacionados con la forma en la que el cerebro busca sentirse seguro.

¿Por qué algunas personas no se sientan de espaldas a la gente?

La explicación que ofrece la psicología para explicar este fenómeno es que el cerebro evalúa de manera constante lo que ocurre alrededor. Algunas personas experimentan una mayor necesidad de mantener información visual sobre el ambiente, porque eso disminuye la incertidumbre y les transmite una sensación de control.

Elegir un asiento desde el cual se pueda observar la puerta y los movimientos de otras personas no implica necesariamente desconfianza. En muchos casos representa una estrategia automática para reducir un nivel de vigilancia que se calma cuando se tiene acceso a toda la información del entorno.

Estas personas necesitan tener todo bajo control

Otros de los rasgos que comparten estas personas es que siempre buscan reducir la incertidumbre, y así poder observar el entorno, disminuyendo la sensación de imprevisibilidad y transmitiéndole a su cerebro una mayor sensación de tranquilidad y control sobre la situación.

Otra de las razones por las que prefieren sentarse de cara a la gente es porque prefieren mantener una visión amplia del ambiente. Con ello pretenden tener buena visión sobre la entrada de la gente, las posibles vías de evacuación y movimientos de las personas, para reducir la necesidad de girarse constantemente para comprobar qué está ocurriendo.

Por último, el hecho de gestionar una vigilancia de fondo es otro de los rasgos más habituales entre estas personas. El cerebro permanece levemente atento a posibles cambios en el entorno y se relaja cuando percibe que dispone de suficiente información visual.

¿Qué buscan estas personas al poder ver a la gente?

Lo cierto es que el ser humano desarrolla constantemente pequeñas estrategias destinadas a aumentar la sensación de seguridad. Muchas de ellas funcionan de manera automática y pasan desapercibidas porque forman parte de la rutina diaria.

Además, la percepción de control desempeña un papel importante en la regulación del estrés. Cuando una persona siente que puede comprender mejor lo que ocurre a su alrededor, suele disminuir la activación fisiológica asociada con la incertidumbre.

Según un estudio publicado por la revista Science Direct, mantener la espalda protegida por una pared es un comportamiento muy común. Se trata de un mecanismo, heredado de nuestros antepasados, que favorecía la detección temprana de posibles amenazas y aumentaba la sensación de seguridad.