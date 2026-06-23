La psicología sugiere que las personas que escuchan los audios de WhatsApp en velocidad 1,5 no lo hacen porque tengan prisa, sino porque «viven con sensación constante de escasez de tiempo»

Salta una notificación de una conversación en el móvil; entramos al chat y es un audio que dura 35 segundos. Una cifra que a priori podría parecer insignificante para escucharla y ocupar esos segundos de nuestra vida en ello; pues bien, según los últimos estudios realizados, más del 65% de los usuarios afirma que escucharía este audio en velocidad 1,5.

En la mayoría de las situaciones realizamos este hábito sin darnos prácticamente cuenta, como algo que ya forma parte de la rutina virtual. Elena Daprá, psicóloga especialista en psicología integrativa, nos da las claves que explican el comportamiento psicológico detrás de este gesto.

Acelerar el audio no siempre es por prisa

Asimismo, según los datos de estos estudios, se refleja que estas personas que adoptan este hábito no lo hacen porque tengan prisa, sino porque «viven con sensación constante de escasez de tiempo». Según la especialista, más que una necesidad objetiva, en muchos casos se trata de una percepción permanente de urgencia que nos acompaña incluso cuando no existe ninguna prisa real.

La costumbre de escuchar los audios acelerados no puede entenderse sin el contexto actual de cómo se comportan las personas en el mundo de las redes sociales. Vivimos rodeados de estímulos, información y contenidos disponibles. La sensación es de que siempre hay algo más que leer, escuchar o aprender, y ha transformado el tiempo en uno de los recursos más valiosos.

Detrás de este hábito se esconde una información más profunda sobre la psicología humana: la manera en la que nos relacionamos con la información. Daprá asegura que «muchas veces ya no buscamos tanto disfrutar de un contenido, sino extraer de él aquello que consideramos útil en el menor tiempo posible». La psicóloga afirma que hemos pasado de consumir información a procesarla, un cambio que puede empobrecer la experiencia.

Sensación constante de no tener tiempo

La costumbre de vivir pegado a la dopamina que nos dan las redes como TikTok, en donde el deslizar no tiene fin, nos hace que percibamos los ritmos lentos como una sensación extraña. Nos hemos acostumbrado a cambiar costumbres lentas, pausadas y relajantes en una carrera contrarreloj para acabarla en el menor tiempo posible.

Hábitos como cocinar recetas más elaboradas, tardar más en el trabajo para ofrecer un mejor producto o incluso salir a dar el paseo se han convertido en todo lo contrario. La tecnología ha reducido tanto los tiempos de espera que cualquier proceso pausado puede percibirse como un aburrimiento. Esto no significa que hayamos perdido por completo la capacidad de esperar, sino que la ejercitamos cada vez menos.

Un cerebro que puede ir más rápido

La buena noticia a todo esto es que el cerebro tiene una enorme capacidad de adaptación. Quienes escuchan de forma continuada contenidos acelerados suelen desarrollar una mayor habilidad para procesar el lenguaje a velocidades superiores a las que estamos acostumbrados. Sin embargo, Daprá advierte que adaptarse no significa necesariamente comprender mejor, sino que el cerebro puede llegar a comprender mejor ciertas cosas debido a la necesidad.

Tampoco todas las personas responden de igual forma. Factores como la atención, la velocidad natural de procesamiento, la familiaridad con los entornos digitales o determinados rasgos de personalidad influyen en que algunos usuarios escuchen cómodamente un audio a velocidad 1.5, mientras que otros lo encuentran agotador.