La psicología confirma que las personas que no hablan durante un viaje en coche no son tímidas, simplemente sienten que no hace falta decir nada para demostrar conexión

Durante un viaje en coche, mientras uno de los ocupantes disfruta charlando durante el trayecto, el otro quizá prefiere escuchar música, contemplar el paisaje o simplemente descansar. Sin embargo, el silencio puede resultar incómodo cuando una de las personas espera mantener una conversación e interpreta el silencio de su compañero de viaje como una muestra de desinterés.

Pero, ¿qué hay realmente detrás de un silencio? Para ello, hay que fijarse en la manera en que esas personas se relacionan en otros momentos. Si son capaces de expresar lo que sienten, solucionar sus diferencias y hablar abiertamente de sus preocupaciones, compartir un trayecto sin hablar no tiene por qué ser una señal negativa. Además, no todos tenemos las mismas necesidades comunicativas; algunas personas necesitan hablar para sentirse cerca de los demás, mientras que otras disfrutan estando juntas sin tener que hablar todo el tiempo.

¿Por qué hay personas que no hablan durante un viaje?

Hablar durante un trayecto no es imprescindible para demostrar que existe conexión, ni significa necesariamente que haya frialdad, aburrimiento o falta de interés, aunque muchas veces solemos interpretarlo así. «Cuando existe confianza, el silencio puede convertirse en otra forma de compartir intimidad. Hay relaciones en las que pasamos una hora hablando sin parar y otras en las que recorremos kilómetros escuchando música, mirando por la ventana o simplemente estando juntos sin sentir que haya nada que arreglar», explica la psicóloga Ana Galán a CuerpoMente.

La clave se encuentra en la razón que hay detrás de ese silencio; no es lo mismo permanecer callado por enfado, por miedo a decir algo o con la intención de castigar a la otra persona, que hacerlo porque no necesitamos demostrar constantemente que el vínculo sigue existiendo. «Cuando el silencio se elige, suele acompañarse de calma y de mayor satisfacción con la relación. Cuando viene de la inhibición o de la hostilidad, la experiencia es la contraria. Lo que cambia el signo de un silencio no es su duración, sino su motivo», afirma.

Para comprender mejor este comportamiento, también hay que tener en cuenta la educación recibida. «Si hemos crecido en una familia en la que los silencios anunciaban enfado o tensión, es probable que de adultos sintamos una urgencia casi física por llenarlos», señala la psicóloga. En cierto modo, nuestro cuerpo ha aprendido a relacionar la ausencia de palabras con la llegada de algo desagradable y puede reaccionar incluso antes de que seamos conscientes de ello. «Quien creció viendo que se puede estar al lado de alguien sin entretenerlo, lo tolera con mucha más naturalidad», concluye.

Rasgos de personalidad

Las personas que disfrutan del silencio no necesitan poner música ni hablar constantemente porque valoran ese espacio para escucharse, ordenar sus pensamientos y conectar con sus sentimientos y emociones. También saben establecer límites personales sin tener que dar explicaciones y se sienten a gusto consigo mismas, lo cual se relaciona con una buena tolerancia a la soledad y una autoestima sólida.

Otro rasgo que comparten es su capacidad para escuchar lo que sienten y necesitan en cada momento; el silencio les permite identificar el cansancio, la tensión o la saturación emocional, favoreciendo el autocuidado y la autorregulación. Asimismo, valoran la autenticidad y no hablan por compromiso, ya que entienden que la calidad de una relación no depende de la cantidad de palabras, sino de la presencia y la conexión que existe. Respetar sus propios ritmos y estados emocionales también es una forma de respeto hacia sí mismas y, en ocasiones, no hablar durante un viaje puede convertirse en una de las expresiones más profundas de confianza e intimidad.

Autenticidad e inteligencia emocional

En ocasiones, se aparenta prestar atención a lo que cuenta el interlocutor, aunque el tema no resulte especialmente atractivo y la falta de confianza impida profundizar en cuestiones más interesantes. Quienes valoran especialmente la autenticidad suelen evitarlas y prefieren reservar su tiempo y energía para conversaciones que les aporten algo o les permitan establecer una conexión más sincera.

A esto hay que sumar que no todas las personas tienen la misma facilidad para interpretar lo que sucede a su alrededor. Prestar atención al lenguaje corporal, al tono de voz o a las expresiones faciales permite identificar cómo se siente alguien, incluso cuando no lo manifiesta directamente. Esta capacidad está relacionada con una elevada inteligencia emocional y permite adaptar el comportamiento a cada situación. Quienes tienen esta habilidad pueden detectar si su interlocutor está incómodo, si sigue hablando únicamente por educación o si le interesa el tema.

Finalmente, Netta Weinstein señala que las personas que se sienten cómodas con el silencio suelen tener una mayor tendencia a la introspección. En lugar de necesitar estímulos externos constantemente, aprovechan esos momentos de tranquilidad para reflexionar, ordenar sus pensamientos y profundizar en su mundo interior. Según Weinstein, disfrutar del silencio puede ser un reflejo de una vida interior especialmente rica, lo que explica que no sientan la necesidad de recurrir continuamente a conversaciones superficiales.