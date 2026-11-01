Pilar Gutiérrez, psicóloga: «Estados Unidos tenía miedo de España. Éramos la novena potencia industrial mundial»

Unas declaraciones de la psicóloga y activista Pilar Gutiérrez sobre la economía española durante el franquismo han abierto un intenso debate en redes sociales. En un vídeo difundido en TikTok, Gutiérrez asegura: «Estados Unidos tenía miedo de España. Éramos la novena potencia industrial mundial y ascendiendo gracias a Franco». Y añade una crítica directa a la integración europea: «Cuando entramos en la UE ya se encargaron de desmantelar nuestra industria y nuestra agricultura y ahora no somos nada».

Sus palabras recuperan una idea que circula desde hace décadas en el debate público español: la de que España fue una gran potencia industrial en los últimos años de la dictadura y que perdió ese peso tras su entrada en Europa. Pero ¿qué dicen los datos y los historiadores económicos sobre estas afirmaciones?

¿Fue España la novena potencia industrial del mundo?

La expresión de que España era la «octava» o «novena potencia industrial del mundo» se popularizó en los años setenta y forma parte del relato oficial de la época. Los datos de crecimiento de esos años fueron, efectivamente, excepcionales. Entre 1960 y 1975, la economía española registró la segunda tasa de crecimiento más alta del mundo, solo por detrás de Japón, en el periodo conocido como el «milagro económico español», impulsado por el Plan de Estabilización de 1959 y los Planes de Desarrollo.

Sin embargo, los economistas piden prudencia con esa cifra. Un análisis de la consultora Afi recuerda que, según el relato oficial de alrededor de 1970, se hablaba incluso de la «octava potencia industrial», pero que en realidad España era entonces la duodécima economía del mundo por PIB. El autor advierte de que esas clasificaciones no deben tomarse al pie de la letra. También recuerda que España partía de una renta por habitante reducida, salarios bajos y un peso todavía notable de la agricultura.

Cuándo empezó la reconversión industrial

Gutiérrez atribuye a la entrada en la Unión Europea el desmantelamiento de la industria. Los datos históricos muestran un proceso más complejo. Las crisis del petróleo de 1973 y 1979 golpearon con fuerza a los sectores industriales tradicionales, como la siderurgia, la construcción naval o el textil, que ya arrastraban problemas de competitividad.

La reconversión industrial comenzó en 1983 y se plasmó en la Ley de Reconversión e Industrialización de julio de 1984, antes de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea. Según un análisis de Funcas, a comienzos de 1986, cuando España entró en la CEE, la reconversión de las manufacturas estaba prácticamente terminada. Los planes para la siderurgia integral y los aceros especiales se aprobaron en 1984 y 1985, antes de la adhesión.

Eso no significa que Europa no influyera. La integración obligó a la industria española a competir en un mercado abierto y a ajustarse a las reglas comunitarias, incluidos los límites a las ayudas públicas, lo que aceleró el ajuste en algunos sectores. Hay además autores críticos que, como un artículo académico publicado este año en la revista European Public & Social Innovation Review, sostienen que la reconversión fue un desmantelamiento impulsado por la integración europea, con un fuerte impacto en regiones como Asturias, el País Vasco, Galicia o la Bahía de Cádiz.

El impacto de Europa en la agricultura

En el campo, la entrada en Europa también tuvo efectos desiguales. La aplicación de la Política Agraria Común trajo ayudas para los agricultores, pero también cuotas y reformas que obligaron a reducir producciones. Un ejemplo es la reforma europea del azúcar de 2006, que redujo cerca de la mitad la producción española y llevó al cierre escalonado de siete fábricas hasta 2010, según recoge un análisis publicado en Perfil.

Al mismo tiempo, España se ha beneficiado durante décadas de los fondos europeos, que han financiado infraestructuras, agricultura y modernización económica. Por eso el balance de la integración sigue siendo objeto de debate entre economistas, con lecturas muy distintas según el sector y la región.

España y Estados Unidos durante el franquismo

La afirmación de que Estados Unidos «tenía miedo» de España no encuentra respaldo en los estudios sobre la época. Desde los Pactos de Madrid de 1953, ambos países mantuvieron una alianza en el contexto de la Guerra Fría, que permitió la instalación de bases militares estadounidenses en territorio español a cambio de ayuda económica y militar. Esa relación contribuyó a sacar a España del aislamiento internacional de la posguerra.

Las palabras de Pilar Gutiérrez se suman a un debate recurrente sobre el legado económico del franquismo y el papel de Europa en la transformación de España. Un debate en el que los datos de crecimiento de los años sesenta conviven con las matizaciones de los historiadores económicos y con lecturas muy distintas sobre lo que supuso la integración europea para la industria y el campo.