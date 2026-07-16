La profunda reflexión de Alice Miller, psicóloga, sobre la infancia: «La culpa que muchos niños cargan no siempre es suya; a menudo les es enseñada»

La culpa es un sentimiento natural que emerge dentro de todo ser humano cuando se arrepiente de haber cometido un error. Sin embargo, no toda culpa proviene de acciones concretas. Tal y como expresa la psicóloga y escritora Alice Miller, en muchos casos «la culpa que muchos niños cargan no siempre es suya; a menudo les es enseñada».

Esto se debe a que en muchos casos, la culpa se empieza a gestar en la infancia, cuando el niño aprende a creer que debe asumir responsabilidades que nunca le correspondieron. Esta reflexión de la autora nos invita a contemplar esta realidad con mayor atención.

¿Por qué algunos niños arrastran culpa desde pequeños?

A lo largo de sus estudios, la reconocida psicóloga ha demostrado cómo ciertas experiencias familiares pueden llevar a los niños a crecer creyendo que son responsables de la felicidad, el equilibrio o los conflictos de sus padres. Para preservar el vínculo emocional, muchos terminan reprimiendo sus emociones, desarrollando así un sentimiento de culpa que los acompaña durante muchos años.

En la práctica, esto se manifiesta en situaciones cotidianas. Los niños que se sienten responsables de las emociones de sus padres, que creen que decepcionan a su familia al tomar sus propias decisiones o que constantemente intentan cumplir expectativas imposibles, pueden estar reproduciendo patrones aprendidos en la infancia.

Una reflexión que continúa vigente hoy en día

Esta reflexión continúa siendo sumamente relevante en los tiempos que corren, dado que muchas personas llegan a la edad adulta sintiéndose todavía culpables por establecer límites, poner su propia salud mental en la primera de sus prioridades o simplemente por negarse a hacer algo con lo que no están de acuerdo.

A menudo, estas personas sienten que deben cuidar de los demás antes que de sí mismas, incluso cuando ello les va a causar un mayor sufrimiento. Algo que se potencia mucho más en un mundo marcado por las redes sociales. El estar conectados siempre, y poder conocer al minuto la situación particular de cada persona, hace que estas personas sientan una mayor carga de culpabilidad al saber que la otra persona no se encuentra bien.

La psicología no afirma que toda la culpa provenga de la crianza familiar, ni que los padres actúen así conscientemente. El mensaje radica en la importancia de comprender cómo ciertas dinámicas pueden influir en el desarrollo emocional y en reconocer que no toda la responsabilidad asumida durante la infancia recaía realmente sobre el niño.