No vuelvas al gimnasio si quieres adelgazar. No lo decimos nosotros, lo dice Harvard

Cuando se trata de bajar de peso, siempre creemos que seguir una alimentación saludable y equilibrada y hacer ejercicio son las claves para conseguirlo. Sin embargo, un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Harvard revela que no es necesario ir al gimnasio para adelgazar.

Lo primero y más importante es tener claro que no vamos a lograr los resultados que deseamos de un día para otro porque, de lo contrario, podemos caer en las conocidas ‘dietas milagro’. No solo no son efectivas para bajar de peso, sino que también conllevan una serie de riesgos para la salud, como el déficit de nutrientes o la deshidratación.

El «secreto» para adelgazar según Harvard

Los expertos aseguran que para adelgazar solo necesitamos algo que todos tenemos en casa: una silla.

Heart Letter Julie Corliss, editora especialista de la Universidad de Harvard, asegura que para bajar de peso y mantenernos en forma tenemos que hacer un ejercicio a diario, para el cual solo necesitamos una silla. Nos sentamos con los pies separados a la altura de las caderas y las manos en los muslos. También podemos cruzar los brazos sobre el pecho.

A continuación, apretamos los músculos abdominales y exhalamos mientras levantamos los pies al mismo tiempo que mantenemos esta postura. Lo ideal es repetir este ejercicio a diario entre ocho y diez veces en intervalos de entre 30 y 60 minutos. Por supuesto, la cantidad de series depende en gran medida de nuestra actividad.

Alimentos para bajar de peso

Nuevos estudios han desmentido uno de los mitos más extendidos sobre los huevos: no suben los niveles de colesterol. Es más, los expertos los recomiendan para perder peso, ya que tienen un alto contenido en grasas saludables y proteínas. Por lo tanto, generan sensación de saciedad con un aporte mínimo de calorías.

Las verduras de hoja verde son grandes aliadas a la hora de adelgazar, como las espinacas, la lechuga o las acelgas. Son bajas en carbohidratos y calorías, pero ricas en fibra. Se pueden tomar como guarnición.

De todos los pescados que hay, el salmón es uno de los más saludables al ser una fuente en proteínas y grasas saludables, además de otros nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo, como el yodo.

El aguacate es bien conocido por su alto contenido en grasas saludables, que cuidan la salud cardiovascular. Es cierto que también son una fruta con muchas calorías, pero tienen un gran poder saciante, así que es recomendable para adelgazar.