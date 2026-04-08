Ni los elegidos de Artemis II se hacen ricos: lo que de verdad cobran te sorprenderá

50 años después de la misión en 1969 del Apolo 11, el Artemis II ha vuelto a la Luna con 4 tripulantes para conocer mejor la superficie lunar sin aterrizar. A pesar de estos avances tecnológicos, los salarios de los astronautas (Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen) de la misión no han crecido al mismo ritmo.

Los elegidos no tienen contratos millonarios ni reciben primas por riesgo, al ser empleados públicos. Están clasificados dentro del sistema federal estadounidense, con salarios de entre 90.000 y 150.000 euros anuales. Contrario a lo que muchos piensan, no hay incentivos económicos por la peligrosidad de la misión ni pago de horas extra.

Pese al riesgo del viaje y la elevada exigencia a la que se someten estos profesionales, el valor de su trabajo no se mide por la espectacularidad de sus misiones en el espacio, sino que se rige por las reglas específicas de la NASA. A pesar de ello, la demanda para convertirse en astronauta sigue siendo masiva, con miles de candidatos para pocas plazas.

Astronautas del Artemis II

La incorporación de Jeremy Hansen evidencia el carácter multinacional del programa. En el caso del canadiense, su salario es diferente, al depender de la estructura pública de Canadá. Los rangos pueden variar entre 97.000 y 190.000 dólares anuales, algo más que los astronautas estadounidenses.

También tienen acceso a un seguro médico y dental, un plan de jubilación, un seguro de vida y tiempo libre pagado. Si bien el salario es un tema importante, la motivación principal de estos individuos a menudo trasciende lo económico. La oportunidad de participar en la exploración espacial y de hacer historia como los seres humanos que han superado el récord de distancia máxima a nuestro planeta alcanzada por humanos es para muchos la recompensa más significativa.