Mientras España se derrite de calor, en Marruecos triunfan con este ‘método árabe’ para refrescar la casa sin aire acondicionado

Refrescar la casi sin aire acondicionado es posible, con el método árabe que en Marruecos les permiten estar frescos sin pagar un euro. A medida que vamos avanzando en este verano, seguimos inmersos en una ola de calor que puede hacer que gastemos de más con el aire acondicionado. Necesitamos invertir una buena cantidad de dinero en una casa cómoda que quizás nos hará descubrir la mejor opción posible, sin gastar de más.

Teniendo en cuenta la cantidad de dinero que tenemos que invertir en estos días en los que realmente cada pequeño gesto cuenta. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días un truco que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Desde el país vecino nos invitan a descubrir un método que puede cambiarlo todo, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos aplicar. Es cuestión de ponernos manos a la obra con un sistema que llega de lejos, pero puede acabar siendo o que nos dará un pequeño respiro. Sin aire acondicionado podremos refrescar la casa de la mejor manera posible.

En Marruecos triunfan con este método

Este método puede ayudarnos a descubrir la esencia de una casa con el aire acondicionado de la mejor manera posible. Con algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, son momentos de apostar claramente por unos sistemas que pueden ser claves.

Marruecos es uno de los países que más temperatura alcanza en esta época del año. No se escapa de unas cifras que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en breve, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por un plus de buenas sensaciones.

Este tipo de procesos pueden acabar siendo lo que nos dará en estas jornadas un plus de buenas sensaciones. No todas las casas del país vecino tienen aire acondicionado, pero eso no quiere decir que no estén fresquitos en esos días en los que las temperaturas van en aumento.

Sin duda alguna, habrá llegado el momento de intentar seguir con una tendencia que puede ayudarnos a conseguir aquello que queremos. Llega un momento en el que necesitamos empezar a descubrir la esencia de un sistema que tiene nombre propio y nos permitirá ahorrar un poco, con este método árabe.

Este es el ‘método árabe’ para refrescar la casa sin aire acondicionado

El método árabe para refrescar la casa sin aire acondicionado puede cambiarlo todo, sin duda alguna, estaremos ante una manera de conseguir una casa perfectamente acondicionada desde un cambio que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante.

Los expertos de Naturaliza nos dan una serie de consejos que deberemos poner en práctica para conseguir que nuestra casa esté lo más fresca posible:

Uso estratégico de ventanas, persianas y cortinas. Durante el verano, el sol puede convertirse en el principal enemigo del confort térmico. Una de las formas más efectivas de combatirlo es controlar la entrada de luz y calor a través de las ventanas. Durante las horas centrales del día –entre las 12:00 y las 17:00 aproximadamente– es recomendable mantener las ventanas cerradas y bajar persianas o cerrar cortinas. Esto transforma las estancias en espacios más frescos, casi como si fueran una cueva que nos protege del calor exterior. Al atardecer o de madrugada, cuando la temperatura exterior baja, es el momento de abrir las ventanas. Así entra aire más fresco y se renueva el ambiente.

Cómo crear corrientes de aire natural. Otra técnica fundamental para enfriar los espacios sin necesidad de aparatos eléctricos es aprovechar la ventilación cruzada. Esta consiste en abrir ventanas que estén en lados opuestos de la vivienda –o incluso de una misma habitación– para permitir que el aire circule libremente. Si además se dejan abiertas algunas puertas interiores, se potencia ese flujo constante que arrastra el calor acumulado y aporta una sensación inmediata de frescura.

Para ayudar a los más pequeños a entender e implementar estos hábitos una opción es que hagan el Mapa del Viento de su casa. Para ello, se empieza por observar qué ocurre al mantener cerradas todas las ventanas durante una hora en una habitación calurosa, midiendo la temperatura con un termómetro y luego abriendo dos ventanas opuestas (o una ventana y una puerta si no hay otra opción) para permitir el paso del aire. Tras 15 o 20 minutos, se vuelve a medir la temperatura y se registra si se sienten más frescos o si circula el aire. Puede repetirlo en dos o más habitaciones y sobre un plano simple de su casa, marcar dónde se mueve más el aire y escribir sus conclusiones.

Utiliza ventiladores de forma eficiente. El ventilador es un gran aliado cuando se usa correctamente. Aunque no enfría el aire como lo hace un aparato de aire acondicionado, su función principal es mover el aire, lo que acelera la evaporación del sudor y genera una sensación de frescor inmediato. Eso sí, su eficacia disminuye si la temperatura ambiente supera los 35 °C, ya que en ese caso solo recircula aire caliente y puede aumentar el malestar térmico. Una opción interesante es elegir ventiladores con modo eco o modo sueño, que regulan automáticamente su intensidad, o aquellos con rotación de 360°, que distribuyen el aire de forma uniforme sin consumir demasiada energía.

Sustituye textiles y ropa de cama. El calor también se acumula en los tejidos que usamos en casa, especialmente si son gruesos o de colores oscuros. Cambiar cortinas, cojines, mantas o colchas por textiles ligeros de lino o algodón, en tonos claros, puede reducir significativamente la temperatura interior. Además, eliminar alfombras pesadas durante el verano ayuda a que el suelo respire mejor y se mantenga más fresco. Otra opción para enseñar a los más pequeños del hogar cómo los materiales y colores influyen en la temperatura es que elijan diferentes materiales (como papel de aluminio, tela oscura, cartón, plástico blanco, etcétera) y cubra con ellos un cubito de hielo, para observar en cuál se derrite más rápido. Así descubrirán que los colores oscuros y los materiales densos retienen más calor, mientras que los colores claros y los materiales reflectantes lo rechazan.