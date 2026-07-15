Marie Curie, premio Nobel de Física en 1903: «Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más, para poder temer menos»

Marie Curie (Varsovia, 7 de noviembre de 1867-Passy, 4 de julio de 1934) es una de las personalidades más importantes de la historia y una de las mujeres pioneras en hacerse un nombre en una época que no permitía grandes éxitos femeninos. La física y química de origen polaco y nacionalizada francesa fue la primera persona en ganar dos premios Nobel en dos categorías distintas: física y química. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y el legado de frases que dejó esta heroina de su época.

«Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más, para poder temer menos». Esta es la reflexión que se ha convertido en viral en los últimos días, que resume el sentir y la filosofía de vida seguida por Marie Curie, que superó los clichés de principios de siglo tras convertirse en la primera mujer que fue profesora de la Universidad de París y también la primera que fue enterrada con honores en el Panteón de París.

Y es que su vida estuvo llena de logros. Fue pionera en el campo de la radiactividad y también centró sus estudios en las técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos: el polonio y el radio. Estos avances le valieron para compartir el premio Nobel de Física en 1903 junto con su marido Pierre Curie, el físico Henri Becquerel, y más adelante ganar en solitario el premio Nobel de Química en 1911. Hasta el día de hoy es la primera persona que ha recibido esta distinción en dos materias diferentes.

Las mejores frases de Marie Curie

Marie Curie ha dejado un legado en el mundo de la física y la química, pero también en forma de frases que siguen suponiendo un aprendizaje para los devotos de una de las pioneras y mujeres más importantes de la historia de la humanidad. Estas son sus mejores frases pronunciadas durante su vida y obra, que recoge la página web de National Geographic: