Marie Curie, premio Nobel de Física en 1903: «Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más, para poder temer menos»
Marie Curie es la única persona en recibir dos premios Nobel en distintas especialidades: física y química
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Marie Curie (Varsovia, 7 de noviembre de 1867-Passy, 4 de julio de 1934) es una de las personalidades más importantes de la historia y una de las mujeres pioneras en hacerse un nombre en una época que no permitía grandes éxitos femeninos. La física y química de origen polaco y nacionalizada francesa fue la primera persona en ganar dos premios Nobel en dos categorías distintas: física y química. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la reflexión viral y el legado de frases que dejó esta heroina de su época.
«Nada en este mundo debe ser temido, solo entendido. Ahora es el momento de entender más, para poder temer menos». Esta es la reflexión que se ha convertido en viral en los últimos días, que resume el sentir y la filosofía de vida seguida por Marie Curie, que superó los clichés de principios de siglo tras convertirse en la primera mujer que fue profesora de la Universidad de París y también la primera que fue enterrada con honores en el Panteón de París.
Y es que su vida estuvo llena de logros. Fue pionera en el campo de la radiactividad y también centró sus estudios en las técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos: el polonio y el radio. Estos avances le valieron para compartir el premio Nobel de Física en 1903 junto con su marido Pierre Curie, el físico Henri Becquerel, y más adelante ganar en solitario el premio Nobel de Química en 1911. Hasta el día de hoy es la primera persona que ha recibido esta distinción en dos materias diferentes.
Las mejores frases de Marie Curie
Marie Curie ha dejado un legado en el mundo de la física y la química, pero también en forma de frases que siguen suponiendo un aprendizaje para los devotos de una de las pioneras y mujeres más importantes de la historia de la humanidad. Estas son sus mejores frases pronunciadas durante su vida y obra, que recoge la página web de National Geographic:
- «Era como un nuevo mundo abierto para mí, el mundo de la ciencia, que por fin se me permitió conocer en toda libertad».
- «Nunca me harás creer que las mujeres fueron hechas para caminar sobre zancos».
- «Nunca debes tener miedo de lo que estás haciendo cuando es correcto».
- «Nunca veo lo que se ha hecho; solo veo lo que queda por hacer».
- «La vida no es fácil para ninguno de nosotros. Pero debes tener perseverancia y sobre todo confianza en ti mismo. Tienes que creer que estás dotado para algo, y que tienes que lograrlo a toda costa».
- «Sé menos curioso acerca de las personas y más curioso acerca de las ideas».
- «Un científico en su laboratorio no es sólo un técnico: también es un niño que se enfrenta a fenómenos naturales que le impresionan como cuentos de hadas».
- «No se puede esperar construir un mundo mejor sin mejorar a los individuos. Para ello, cada cual debe esforzarse por ser mejor persona y, al mismo tiempo, compartir una responsabilidad general para con la humanidad en su conjunto».
- «Estoy entre aquellos que piensan que la ciencia tiene una gran belleza».
- «Yo soy de los que piensan como Nobel que la humanidad extraerá más bien que mal de los nuevos descubrimientos».
- «Se puede entender fácilmente que no había lugar en nuestras vidas para las relaciones mundanas».