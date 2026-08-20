Lina Morgan, actriz española: «Empecé a trabajar a los 13 años y con lo que logré ahorrar creé mi propia compañía en 1975, una época fatal. Me quedé casi arruinada. Pero luché y salí adelante»

Lina Morgan fue una de las grandes figuras de la escena española y una mujer que conoció desde muy joven las dificultades de abrirse camino en el mundo del espectáculo. Empezó a trabajar con solo 13 años y, décadas después, decidió apostar sus ahorros por crear su propia compañía teatral. La aventura, iniciada en 1975, estuvo a punto de dejarla en la ruina, pero la actriz no se rindió: «Luché y salí adelante».

Con esto, Lina Morgan intenta transmitir una enseñanza de resiliencia, independencia y ética laboral ante las dificultades de la vida. También muestra que la cultura del esfuerzo es fundamental para lograr el éxito mediante el trabajo constante y la capacidad de ahorro; destacó como una mujer autónoma, asumiendo el control y la responsabilidad de su carrera y la superación del fracaso, ya que eso no es el fin, sino una prueba superable si se mantiene el espíritu de lucha.

Al defender siempre que su éxito fue una «lucha limpia», enfatiza que se puede triunfar y salir adelante en entornos competitivos respetando a los demás y manteniendo la dignidad intacta. Con eso, enseñó el valor de la libertad, buscando ser la dueña de su propio destino antes de depender de contratos o imposiciones externas.

Lina Morgan, una actriz de leyenda

María de los Ángeles López Segovia, más conocida como Lina Morgan, fue una de las grandes figuras del espectáculo español, que triunfó en el cine, el teatro, la televisión, la radio y los musicales. Aunque empezase a bailar desde niña y trabajase en compañías de revista en Madrid, triunfó en el cine cómico durante las décadas de 1960 y 1970 con películas como ‘La tonta del bote’, ‘Vaya par de gemelas’, ‘El último tranvía’ o ‘Sí al amor’.

Fue galardonada con el Premio Ondas, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, a título póstumo, entre otros premios. Fue empresaria del Teatro La Latina desde 1978 hasta 2010, donde programaba sus obras más importantes y producciones de otros artistas.