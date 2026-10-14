Gustavo Adolfo Bécquer dejó escrito lo que muchos sienten al enamorarse: «Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo»

Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 17 de febrero de 1836-Madrid, 22 de diciembre de 1870) fue un poeta y escritor español perteneciente al posromanticismo. Aunque alcanzó cierta notoriedad durante su vida, fue después de su fallecimiento, con la publicación de sus obras completas, cuando consiguió el reconocimiento y el prestigio que mantiene en la actualidad. Sus «Rimas y Leyendas», una recopilación de poemas y relatos, se han convertido en una de las obras más conocidas y apreciadas de la literatura española.

Para el escritor sevillano, la naturaleza desempeña un papel fundamental a la hora de comprender el mundo. Durante su estancia en Veruela, el paisaje se convierte en el centro de sus reflexiones. Las montañas, los pueblos, los senderos y los alrededores del monasterio constituyen el escenario desde el que observa la realidad y desarrolla las ideas que posteriormente recoge en sus cartas. Frente al ritmo acelerado de la vida actual, la naturaleza invita a recuperar una mirada más serena y, sobre todo, más consciente.

«Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo»

«Por una mirada, un mundo;

por una sonrisa, un cielo;

por un beso… yo no sé

qué te diera por un beso»

La Rima XXIII, una breve composición de cuatro versos octosílabos, expresa los sentimientos hacia la mujer amada y todo aquello que el poeta estaría dispuesto a dar por recibir un beso correspondido. Conviene recordar que, en aquella época, la poesía giraba a menudo en torno al amor femenino, y la mujer adquiría protagonismo e incluso cobraba existencia literaria al convertirse en objeto de los versos.

El poeta está profundamente enamorado y sería capaz de renunciar a cualquier cosa por recibir un beso de la mujer a la que ama. Esta es una de las composiciones más célebres de Gustavo Adolfo Bécquer, y su belleza reside en la capacidad de transmitir, en sólo cuatro versos, la intensidad de los sentimientos de un hombre hacia su amada.

Para el poeta, ella representa el centro de su universo. Su vida está marcada por ese amor, y tanto su presente como su futuro parecen depender de que sus sentimientos sean correspondidos. Como es habitual en esta composición, no se ofrece una descripción física de la joven. Lo que conocemos de ella se reduce a su mirada y su sonrisa, dos rasgos que cautivan al poeta y alimentan la conexión emocional que siente hacia ella.

El beso que anhela no es únicamente un contacto físico entre dos personas. Simboliza el deseo, la ilusión y toda la intensidad del amor que siente por la mujer. En ese gesto se concentra todo aquello que estaría dispuesto a entregar por ella, una idea que expresa con palabras sencillas, pero cargadas de significado.

En el fondo, uno de los temas centrales de esta rima es la fuerza del amor y la intensidad con la que deseamos que nuestros sentimientos sean correspondidos. El poema también refleja el significado especial que puede adquirir un beso cuando representa la unión de dos personas y la esperanza de comenzar una historia compartida.

Citas de Gustavo Adolfo Bécquer