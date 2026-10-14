Gustavo Adolfo Bécquer dejó escrito lo que muchos sienten al enamorarse: «Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo»
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Gustavo Adolfo Bécquer (Sevilla, 17 de febrero de 1836-Madrid, 22 de diciembre de 1870) fue un poeta y escritor español perteneciente al posromanticismo. Aunque alcanzó cierta notoriedad durante su vida, fue después de su fallecimiento, con la publicación de sus obras completas, cuando consiguió el reconocimiento y el prestigio que mantiene en la actualidad. Sus «Rimas y Leyendas», una recopilación de poemas y relatos, se han convertido en una de las obras más conocidas y apreciadas de la literatura española.
Para el escritor sevillano, la naturaleza desempeña un papel fundamental a la hora de comprender el mundo. Durante su estancia en Veruela, el paisaje se convierte en el centro de sus reflexiones. Las montañas, los pueblos, los senderos y los alrededores del monasterio constituyen el escenario desde el que observa la realidad y desarrolla las ideas que posteriormente recoge en sus cartas. Frente al ritmo acelerado de la vida actual, la naturaleza invita a recuperar una mirada más serena y, sobre todo, más consciente.
«Por una mirada, un mundo; por una sonrisa, un cielo»
«Por una mirada, un mundo;
por una sonrisa, un cielo;
por un beso… yo no sé
qué te diera por un beso»
La Rima XXIII, una breve composición de cuatro versos octosílabos, expresa los sentimientos hacia la mujer amada y todo aquello que el poeta estaría dispuesto a dar por recibir un beso correspondido. Conviene recordar que, en aquella época, la poesía giraba a menudo en torno al amor femenino, y la mujer adquiría protagonismo e incluso cobraba existencia literaria al convertirse en objeto de los versos.
El poeta está profundamente enamorado y sería capaz de renunciar a cualquier cosa por recibir un beso de la mujer a la que ama. Esta es una de las composiciones más célebres de Gustavo Adolfo Bécquer, y su belleza reside en la capacidad de transmitir, en sólo cuatro versos, la intensidad de los sentimientos de un hombre hacia su amada.
Para el poeta, ella representa el centro de su universo. Su vida está marcada por ese amor, y tanto su presente como su futuro parecen depender de que sus sentimientos sean correspondidos. Como es habitual en esta composición, no se ofrece una descripción física de la joven. Lo que conocemos de ella se reduce a su mirada y su sonrisa, dos rasgos que cautivan al poeta y alimentan la conexión emocional que siente hacia ella.
El beso que anhela no es únicamente un contacto físico entre dos personas. Simboliza el deseo, la ilusión y toda la intensidad del amor que siente por la mujer. En ese gesto se concentra todo aquello que estaría dispuesto a entregar por ella, una idea que expresa con palabras sencillas, pero cargadas de significado.
En el fondo, uno de los temas centrales de esta rima es la fuerza del amor y la intensidad con la que deseamos que nuestros sentimientos sean correspondidos. El poema también refleja el significado especial que puede adquirir un beso cuando representa la unión de dos personas y la esperanza de comenzar una historia compartida.
Citas de Gustavo Adolfo Bécquer
- «El alma que hablar puede con los ojos también puede besar con la mirada»
- «La soledad es muy hermosa… cuando se tiene alguien a quien decírselo»
- «El amor es un misterio. Todo en él son fenómenos a cual más inexplicable; todo en él es ilógico, todo en él es vaguedad y absurdo»
- «Podrá no haber poetas; pero siempre habrá poesía»
- «La soledad es el imperio de la conciencia»
- «El que tiene imaginación, con qué facilidad saca de la nada un mundo»
- «El amor es un rayo de luna»
- «¡Los suspiros son aire y van al aire! ¡Las lágrimas son agua y van al mar! Dime, mujer, cuando el amor se olvida ¿sabes tú adónde va?»
- «Ansia perpetua de algo mejor, eso soy yo»
- «Dices que tienes corazón, y sólo lo dices porque sientes sus latidos. Eso no es corazón…; es una máquina, que, al compás que se mueve, hace ruido»
- «Yo tengo fe en el porvenir»
- «Los sueños son el espíritu de la realidad con las formas de la mentira»
- «El amor es un caos de luz y de tinieblas; la mujer, una amalgama de perjurios y ternura; el hombre, un abismo de grandeza y pequeñez»
- «Cambiar de horizonte es provechoso a la salud y a la inteligencia»
- «La imaginación de los muchachos es un corcel, y la curiosidad la espuela que lo aguijonea y lo arrastra a través de los proyectos más imposibles»
- «Todo es mentira: la gloria, el oro. Lo que yo adoro sólo es verdad: ¡la Libertad!»
- «El amor es poesía; la religión es amor. Dos cosas semejantes a una tercera, son iguales entre sí»
- «Mientras tú sientes mucho y nada sabes, yo, que no siento ya, todo lo sé»
- «Podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse por un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal… ¡Todo sucederá! Pero jamás podrá apagarse en mí la llama de tu amor»