Gabriel García Márquez es el celebre autor que muchos conocen sobre todo por Cien años de soledad, por Macondo y por haberse convertido en uno de los grandes nombres de la literatura universal. Sin embargo, antes de alcanzar el éxito como escritor ya había pasado años trabajando como periodista, una profesión que nunca llegó a abandonar del todo y desde la que observó de cerca la política, el poder y los conflictos de América Latina.

Por eso una frase que desde hace tiempo circula atribuida al escritor colombiano ha recuperado actualidad en estos días: «La corrupción prospera en la oscuridad. La única forma de combatirla es encender todas las luces al mismo tiempo». No resulta difícil entender por qué vuelve a compartirse precisamente ahora, cuando las investigaciones relacionadas con la contratación pública ocupan de nuevo buena parte de la información política de nuestro país.

Gabriel García Márquez: «La corrupción prospera en la oscuridad. La única forma de combatirla es encender todas las luces al mismo tiempo»

La frase «»La corrupción prospera en la oscuridad. La única forma de combatirla es encender todas las luces al mismo tiempo» recurre a una imagen bastante sencilla ya que está claro que cuando se trata de corrupción , esta encuentra más espacio cuando las decisiones, los contratos o el movimiento del dinero quedan fuera del conocimiento público. Pero si seguimos su metáfora, al encender las luces, es cuando todo se de a conocer y cuando se puede combatir.

Es una idea que podemos enfocar en la actualidad política, pero lo cierto es que la podemos aplicar a cualquier institución que gestione dinero o intereses públicos y explica, en buena medida, el papel que desempeñan los mecanismos de control, los tribunales y también los medios de comunicación. García Márquez conocía especialmente bien este último terreno porque durante muchos años su vida profesional estuvo dividida entre la literatura y el periodismo.

La cita ha vuelto a aparecer además mientras en España continúan abiertas distintas investigaciones judiciales. Entre ellas figura una nueva línea relacionada con contratos públicos y con Adif dentro de las diligencias vinculadas al denominado caso Koldo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha requerido documentación y las actuaciones continúan bajo investigación, por lo que será el procedimiento judicial el que determine las responsabilidades que puedan existir.

García Márquez comenzó trabajando como periodista

Gabriel José García Márquez nació el 6 de marzo de 1927 en Aracataca, una localidad colombiana que años después muchos lectores relacionarían inevitablemente con el universo de Macondo. Comenzó los estudios de Derecho, aunque pronto quedó claro que su camino iba por otro lado. En 1948 empezó a colaborar con El Universal de Cartagena y posteriormente trabajó para otros periódicos, entre ellos El Heraldo y El Espectador.

Aquellos años no fueron únicamente una etapa anterior a su carrera literaria. El periodismo tuvo una influencia evidente en su forma de escribir y siguió acompañándole después del éxito de sus novelas. Ejerció como reportero y corresponsal, viajó por distintos países y publicó crónicas y reportajes en los que ya podían reconocerse algunos de los recursos narrativos que después formarían parte de su literatura.

De hecho, García Márquez llegó a definir el periodismo como «el mejor oficio del mundo» y en 1994 impulsó la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano, actualmente Fundación Gabo, con la intención de transmitir el oficio a nuevas generaciones de periodistas y defender una manera de contar basada en el trabajo sobre el terreno, el conocimiento de los hechos y una buena narración.

Cien años de soledad cambió su carrera

Su nombre quedó definitivamente ligado a la literatura en 1967, cuando publicó Cien años de soledad. La novela cuenta la historia de varias generaciones de la familia Buendía en Macondo y terminó convirtiéndose en una de las obras fundamentales de la literatura en español del siglo XX. También situó a García Márquez entre los grandes representantes del denominado Boom latinoamericano.

No fue, ni mucho menos, su único libro importante. Antes había publicado El coronel no tiene quien le escriba y posteriormente llegarían títulos como El otoño del patriarca, Crónica de una muerte anunciada o El amor en los tiempos del cólera. En muchas de aquellas historias aparecen el poder, las instituciones, la violencia política o las desigualdades, aunque tratados desde registros muy diferentes.

En 1982 recibió el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca reconoció entonces sus novelas y relatos y la forma en que combinaba lo fantástico y lo real para construir un mundo propio que, al mismo tiempo, hablaba de la historia y los conflictos de todo un continente. Para entonces, García Márquez hacía años que era un escritor conocido internacionalmente.

El autor murió el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a los 87 años y desde entonces se han seguido recuperando entrevistas, discursos, artículos y frases vinculadas a él, como la la cita sobre la corrupción que ahora vuelve a circular por las redes sociales.