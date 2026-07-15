Los expertos en plantas coinciden: si las hojas se ponen amarillas debes revisar el estado de la tierra para recuperar su color

Uno de los signos más frecuentes de que una planta presenta algún problema es el amarillamiento de sus hojas, ya sea de forma parcial o en toda la superficie. Este cambio de color puede deberse a distintas causas, como un riego inadecuado, deficiencias nutricionales o falta de luz. Este fenómeno recibe el nombre de «clorosis» y se produce cuando la planta disminuye la producción de clorofila, el pigmento responsable del color verde de las hojas y esencial para realizar la fotosíntesis.

Como consecuencia, las hojas pierden su color verde característico y adquieren una tonalidad amarilla, lo que puede afectar al crecimiento y al estado general de la planta. Además, cuando una planta se encuentra débil, es más vulnerable al ataque de plagas y enfermedades. Algunos insectos y microorganismos se alimentan de la savia o dañan las raíces, dificultando la absorción de agua y nutrientes, lo que agrava el problema.

Esto es lo que debes hacer si las hojas se ponen amarillas

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Cuando las hojas de una planta empiezan a volverse amarillas, suele indicar que están perdiendo clorofila, el pigmento responsable del color verde de las plantas. Cabe señalar que la clorofila resulta fundamental para que puedan llevar a cabo la fotosíntesis, proceso mediante el cual producen su propio alimento. Por ello, cuando la planta disminuye la cantidad de clorofila por alguna razón, las zonas verdes, como las hojas y los tallos, comienzan a adquirir una tonalidad amarillenta.

El riego inadecuado es una de las causas más comunes del amarillamiento de las hojas, especialmente cuando el cambio de color comienza en las puntas. Cada especie requiere una cantidad de agua diferente, por lo que tanto el exceso como la falta de riego pueden afectar a su salud. Si las hojas presentan un tono amarillo y además tienen una textura seca y áspera, es muy probable que la planta necesite agua cuanto antes.

Ahora bien, en ocasiones el problema no es la cantidad de agua que recibe la planta, sino que la falta de drenaje le impide eliminar el exceso de humedad del sustrato. Cuando el agua se acumula en el fondo de la maceta, las raíces permanecen encharcadas, se debilitan y empiezan a pudrirse. Como consecuencia, las hojas empiezan a amarillear de forma progresiva y, si el problema no se corrige, la planta termina muriendo.

Las hojas que comienzan a ponerse amarillas o adquieren un tono marrón de forma gradual también pueden indicar que la planta no se encuentra en un lugar adecuado. Algunas especies son muy sensibles a la luz solar directa y sus hojas pueden quemarse con facilidad, mientras que otras necesitan recibir varias horas de sol para crecer fuertes y sanas. También existen plantas que se desarrollan mejor en semisombra o en zonas con poca iluminación. Para evitar este problema, es recomendable conocer las necesidades de iluminación de cada especie.

Asimismo, el tipo de suelo influye en el crecimiento de las plantas. Cada especie necesita un sustrato con un nivel de pH determinado para absorber correctamente los nutrientes y, mientras algunas se desarrollan mejor en suelos alcalinos, otras requieren suelos ácidos. Cuando el pH no es el adecuado, la planta puede presentar deficiencias nutricionales que favorecen el amarillamiento de las hojas.

La importancia de un buen drenaje

Un drenaje adecuado es fundamental para mantener las plantas sanas y favorecer el correcto desarrollo de sus raíces. Aunque estas necesitan agua para crecer, también requieren oxígeno, por lo que un exceso de humedad en el sustrato puede provocar su asfixia, favorecer la aparición de hongos y causar la pudrición radicular. Además, cuando el agua permanece estancada, las raíces no pueden absorber los nutrientes esenciales.

Para conseguir un buen drenaje es importante utilizar una maceta con orificios suficientes para evacuar el exceso de agua, incorporar una capa de materiales como arlita, grava o perlita en el fondo y emplear un sustrato adecuado para cada tipo de planta. También conviene evitar compactar demasiado la tierra durante el trasplante, ya que esto dificulta la circulación del agua.