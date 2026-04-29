Un experto en aviación revela el asiento exacto que debes elegir si te dan pánico las turbulencias
Toma nota de cómo evitar las turbulencias
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A nadie le gustan las turbulencias, aunque te encante volar, es un momento que suele dar miedo o pánico, un experto en aviación nos ayuda a superarlas con un asiento que debemos elegir para que no sean tan intensas. Este elemento que en determinadas rutas o en viajes largos es casi imposible de evitar en algunos momentos del año y de la Temporada que deberemos empezar a visualizar desde otro punto de vista.
Tocará conocer en todo momento qué es lo que nos puede esperar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera diferente. Vamos a viajar con total seguridad o, al menos, a intentarlo, con la llegada de un cambio de tendencia que puede ser el que nos afectará de lleno. Estos días en los que podremos elegir el asiento del avión que puede convertirse en nuestra tabla de salvación. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que, tocará empezar a visualizar en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Es hora de conocer lo que nos espera en estos días en los que realmente podemos empezar a tener en consideración ciertos elementos, un piloto nos explica el asiento que nos evitará en la medida de lo posible este momento violento del viaje.
Este experto en aviación nos ayuda en nuestros viajes
A la hora de viajar en avión hay algunos detalles que, sin duda alguna, deberemos empezar a ver desde otro punto de vista. Tocará empezar a ver llegar algunos cambios que hasta el momento no sabíamos que podríamos visualizar en estos días que hasta la fecha nadie hubiera imaginado.
Estos días en los que viajamos a toda velocidad en los que descubrimos la forma en la que podemos movernos en avión. Con la mirada puesta a un cambio de tendencia que, sin duda alguna deberemos empezar a ver llegar en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace para hacernos disfrutar de esta forma de movernos por el mundo.
Este experto en aviación nos ayuda a perder el miedo a uno de los momentos más violentos de estos viajes en avión que son imprescindibles para llegar al lugar que queremos visitar. Un simple gesto que consiste en elegir un asiento adecuado, puede cambiarlo todo.
Este es el asiento del avión que debes elegir para evitar turbulencias
Las turbulencias no pueden evitarse en algunas rutas o momentos, por lo que, tocará saber cómo minimizar su impacto y sentirnos un poco más seguros en un instante de máxima vulnerabilidad. Este tipo de turbulencias que tan poco nos gustan, pueden desaparecer por completo con una elección adecuada del asiento.
Los expertos de Spparking pueden darnos algunos consejos esenciales para evitar en la medida de lo posible estas turbulencias que pueden tirar por tierra cualquier viaje:
- No te sientes en la cola del avión. Los expertos recomiendan elegir los asientos ubicados en las alas del avión y lo más cerca posible al centro de gravedad del mismo, ya que en estos lugares los efectos de las turbulencias son menores. En cambio, en la cola del avión se notan más los movimientos. Sentarse en primera clase también puede ayudar, pues generalmente hay más espacio de movilidad, lo que permite que los ojos y el equilibrio se adapten mejor al movimiento.
- A más grande sea el avión, menos movimiento. Los aviones más grandes y más modernos son los mejores si queremos disfrutar de un vuelo tranquilo. En los últimos años se han realizado muchas mejoras en los sistemas de control y en las características aerodinámicas para que la experiencia de vuelo sea mejor en el caso de que haya turbulencias. Cuanto más grande es el avión, mejor es su respuesta.
- Intenta viajar de noche o a primera hora de la mañana. Los vuelos nocturnos o a primera hora de la mañana tienen menos posibilidades de sufrir turbulencias, ya que las rachas de viento son más suaves y las tormentas suelen disiparse durante la madruga. Si te pones nervioso, evita las horas centrales del día.
- Planificador de rutas. Las compañías aéreas planifican las rutas de manera que puedan aprovecharse las corrientes más favorables y evitar las áreas más propicias a las turbulencias. Sin embargo, en los vuelos de bajo nivel suele suceder más a menudo. Se trata de vuelos de corta distancia que vuelan más bajo. Pero también ocurre en rutas que sobrevuelan zonas cálidas como la India u Oriente Medio. En este tipo de vuelos es mejor optar por los que pasen por esas zonas por la mañana, antes de que el sol salga. por su parte, las rutas que sobrevuelan el mar sufren menos turbulencias. En el caso de producirse, tienen que ver por ejemplo con las corrientes de chorro del Atlántico, de la costa oeste de Sudáfrica y del océano índico, entre La India y Malasia.