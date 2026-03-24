Castillo de origen árabe, pinturas rupestres y una muralla más grande que la de Ávila: dicen que es el pueblo más bonito de España

Morella, en la provincia de Castellón, deslumbra por su imponente castillo de origen árabe. Sus calles empedradas son testigos de siglos de historia, mientras su muralla rodea la localidad como un testigo silencioso de batallas y conquistas. Cada rincón refleja la riqueza medieval y cultural de este enclave estratégico, que conecta Aragón, la Comunidad Valenciana y Cataluña.

«Situada en el extremo norte de la Comunidad Valenciana y a sólo 60 kilómetros de la costa, Morella aparece en los ojos del visitante envuelta del encanto que le transmiten la posición estratégica, que llena el paisaje, y las murallas centenarias coronadas por el robusto castillo a más de mil metros de altura. Sus dieciséis torres, seis portales y casi dos quilómetros de muralla configuran una silueta única, coronada por el imponente castillo. Declarada Conjunto Histórico-Artístico, con un excelente trabajo de rehabilitación municipal que ha sido reconocido por las ciudades Patrimonio de la Humanidad con el premio Patrimonio y que posee la declaración de la UNESCO en el abrigo rupestre de Morella la Vella, esta ciudad te seducirá también por su tradición, monumentos, gastronomía, folclore y su entorno», señala la Asociación «Los Pueblos más Bonitos de España», a la que pertenece.

Morella, el pueblo más bonito de España

#castellon #turismocastellon #comunidadvalenciana #lospueblosmbe #pueblosmagicos #viajarporespaña #visitspain #españa ♬ original sound – °˖✧˚Talia˚✧˖° @laaventurademimaleta 🏘️ El pueblo más bonito de Castellón Y uno de los más bonitos de España 🇪🇸 📍Morella 🔐 Guárdatelo y no te pierdas nada ⬇️ Pueblo medieval rodeado por 2 km de murallas con 7 puertas y 10 torres. Declarado conjunto artístico en 1963 y patrimonio de la humanidad. 👀 Que ver: • Castillo 🏰 • Basílica de Santa Maria la Mayor ⛪️ • Convent de Sant Francesc • Calle Blasco de Alagon ( la más bonita de Morella) • Acueducto ( perfecto para ver el atardecer) 🌅 ¿Ya lo has visitado? #morella

Enclave estratégico entre el Valle del Ebro y el Mediterráneo, habitado por íberos, romanos, musulmanes, judíos y cristianos, escenario de batallas de El Cid, conquista cristiana por Jaime I en 1232, esplendor medieval como eje de la Corona de Aragón, participación en el Compromiso de Caspe y el Cisma de Occidente, resiliencia tras la Guerra de Sucesión, y protagonista de las guerras carlistas con Ramón Cabrera, «El Tigre del Maestrazgo», cuyo legado llegó hasta Londres.

Lugares de interés

Desde Peñíscola por la carretera N-232, hay un mirador que ofrece unas fabulosas de la antigua muralla, las casas blancas escalonadas en la ladera de la montaña y el castillo. Antes de empezar a visitar el centro histórico, también merece la pena acercarse en coche al acueducto, una infraestructura hidráulica construida entre los siglos XIII y XIV, y otro de los lugares que ver en Morella.

Lo ideal es comenzar la visita en las torres de San Miguel, que forman parte de la muralla medieval que rodea la localidad y eran el principal acceso al centro histórico. En la actualidad, se puede acceder a la parte superior para recorrer un pequeño tramo de la muralla hasta el cercano Portal de la Nevera, situado cerca del pozo donde se guardaba la nieve. Las murallas de Morella, de origen musulmán, fueron reconstruidas después de la Reconquista de Jaime I; hoy en día, se conservan hasta dos kilómetros.

Mientras, el convento de San Francisco es otra de las paradas imprescindibles en la localidad. Este conjunto monástico construido en estilo gótico por la orden franciscana en el siglo XIV, destaca por su bello claustro, la iglesia y la sala capitular que alberga varias pinturas al fresco del siglo XV, que representan el Árbol de la Vida y la Danza de la Muerte.

Finalmente, la basílica Santa María la Mayor es uno de los templos más bonitos de España. Esta joya del gótico valenciano y renacentista construida entre los siglos XIII y XVI destaca sus dos impresionantes portales: el de los Apóstoles y el de las Vírgenes, en su alargada fachada.

Castillo

El castillo de Morella, declarado Bien de Interés Cultural (BIC), es una impresionante fortaleza que domina toda la comarca desde sus 1.072 metros de altura. Desde la plaza de armas se puede gozar de una de las vistas más espectaculares del interior de la Comunidad Valenciana.

La fortaleza militar se construyó entre los años 950 y 960, bajo el Califato de Abd-Rahman III, aprovechando la roca natural. A lo largo de la historia, ha sido testigo del paso de personajes importantes, como Jaime I, el rey Fernando de Antequera, Papa Luna, San Vicente Ferrer, el príncipe de Viana y el general Cabrera.

Se puede visitar todos los días, en invierno de 11:00 a 17:00 horas y en verano de 11:00 a 19:00 horas, con audioguía gratuita a través de la aplicación de Castillos y Palacios de España. Las entradas se pueden comprar online o en taquilla (5 € general, 4 € reducida, 3,5 € para grupos, gratuita para menores de 6 años acompañados, docentes acreditados y vecinos de la comarca de Els Ports o de Picassent).