Carlos V, emperador del Sacro Imperio y rey de España: «Hablo en italiano con las damas, en francés con los hombres, en alemán a mi caballo y en español con Dios»

Hay frases históricas que sobreviven durante siglos porque resumen, con ingenio y cierta ironía, toda una época. Es el caso de una de las expresiones más conocidas de Carlos V. «Hablo en italiano con las damas, en francés con los hombres, en alemán a mi caballo y en español con Dios». La frase refleja la diversidad lingüística de la Europa del siglo XVI y la personalidad de un monarca que gobernó territorios repartidos por buena parte del continente.

El emperador que gobernaba en varias lenguas

Carlos V nació en Gante en 1500 y heredó una enorme cantidad de territorios. Fue rey de España desde 1516 y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1519, por lo que tuvo que desenvolverse en un escenario político y cultural extraordinariamente diverso.

Su lengua materna era el francés, idioma en el que recibió su educación en la corte de Borgoña. Cuando llegó a España, apenas sabía castellano, una circunstancia que provocó cierto malestar entre sus nuevos súbditos. Con el paso de los años aprendió español y terminó utilizándolo en importantes intervenciones políticas y diplomáticas. ￼

Su relación con las lenguas fue, por tanto, mucho más compleja de lo que sugiere la famosa frase. Aunque también tuvo contacto con el italiano y el alemán, los especialistas advierten de que su dominio de estos idiomas no era necesariamente tan perfecto como suele imaginarse.

El español como lengua de poder

Lo que sí está documentado es que Carlos V contribuyó al prestigio internacional del castellano. En 1536 pronunció un discurso ante el papa Paulo III y representantes diplomáticos en Roma utilizando el español. Según recoge el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ministerio de Defensa, cuando el embajador francés manifestó que no lo había entendido, el emperador defendió la nobleza de su lengua. ￼

La frase de Carlos V representa una época en la que los idiomas eran también símbolos de poder, identidad y prestigio. Una anécdota que continúa despertando curiosidad y que permite descubrir una faceta menos conocida de uno de los monarcas más influyentes de la historia europea.