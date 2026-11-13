Los albañiles experimentados lo confirman: para sellar la ducha sin quitar los azulejos, lo mejor es aplicar mortero polimérico en tubo

El plato de ducha es, sin lugar a duda, el sitio del baño donde pasamos más tiempo de pie de toda la casa. Conforme van pasando los minutos, empiezas a notar pequeñas imperfecciones hasta que lo ves. Hablamos de las manchas de moho tan antiestéticas que están dañando tu plato de ducha sin que te des cuenta. Los albañiles y fontaneros expertos han llegado a la conclusión de que con un mortero polimérico impermeable en tubo puedes acabar con el problema, y sin tener que hacer obra ni nada.

¿Cómo aplicar la masilla sin hacer obra?

El principal problema que tiene el moho es que permite que el agua caliente se filtre bajo tus azulejos, creando esas manchas tan características. Por ende, deberemos recurrir a la masilla. La argamasa tradicional está compuesta de cal (viva o apagada), arena y agua; ésta es flexible y porosa, capaz de absorber el agua que filtra por capilaridad. No obstante, los expertos han dado con otra fórmula que no sufre cambios a la hora de ser aplicada.

Hablamos del mortero polimérico premezclado en tubos, formulado con resinas acrílicas sintéticas puras y cargas minerales muy finas que no se contraen durante el secado. Estos selladores de reparación se venden en tubos con boquillas que simplifican su aplicación. Mediante la presión manual, este mejunje es capaz de adherirse mecánicamente al cemento antiguo que se fusiona con la cara esmaltada de la baldosa, formando un caucho mineral impermeable y resistente al moho.

¿Por qué sale moho en mi ducha?

El suelo de tu plato de ducha sufre un choque térmico diario debido a la alternancia de agua caliente que sale de tu ducha con el aire frío del propio baño, lo que provoca una dilatación constante de las baldosas cerámicas. Un cemento convencional no soporta esta dilatación y se agrieta formando microfisuras.

Asimismo, la proliferación de moho en la ducha se puede deber al estancamiento del agua que se acumula en las esquinas, en la base de la mampara o en el cordón de silicona. Otro factor puede deberse a la falta de renovación del aire, es decir, que la humedad ambiental de tu cuarto de baño supera el 70% tras una ducha y tarda unas horas en evaporarse del todo, favoreciendo la aparición del moho.

¿Cómo solucionarlo y prevenirlo?

Lo primero que recomiendan los profesionales es una limpieza profunda utilizando productos específicos antifúngicos o con oxígeno activo para desinfectar la zona. O bien secar el plato de ducha tras su uso, con un paño, pasándolo también por la mampara. Y por último, se recomienda ventilar la habitación, dejando la puerta abierta o la ventana si la hubiese.