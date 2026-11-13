Los expertos en jardinería explican por qué guardar los rollos de papel de cocina vacíos puede ayudar a cultivar plántulas e incluso a preparar compost orgánico

Todos tenemos en casa multitud de objetos a los que podemos dar un a segunda vida, como los rollos de papel de cocina. Según los jardineros, podemos encontrar en ellos un recurso sencillo y económico para cultivar determinadas semillas, preparar pequeños recipientes para las plántulas e incluso enriquecer la mezcla de materiales de una compostera. Este truco casero se ha hecho viral en redes sociales porque encaja con una tendencia en auge: reutilizar materiales antes de comprar nuevos accesorios para el jardín.

Ahora bien, es fundamental elegir rollos de papel de cocina limpios, sin revestimientos brillantes ni películas plásticas. Asimismo, conviene evitar los cartones contaminados con aceites o productos químicos. En el caso de los semilleros, uno de los errores más frecuentes es regar en exceso. El cartón puede deteriorarse rápidamente si permanece empapado durante mucho tiempo, así que es fundamental encontrar un equilibrio entre mantener húmedo el sustrato y evitar que el recipiente pierda su consistencia.

Usos del rollo de papel de cocina en el jardín

Una de las aplicaciones más interesantes consiste en utilizarlos como recipientes para germinar semillas. En lugar de comprar bandejas o pequeños maceteros de plástico, es posible transformar estos tubos en semilleros individuales. Lo primero es cortar el tubo en varios trozos de entre siete y diez centímetros, dependiendo de la altura que se quiera conseguir. Después, se realizan varios cortes verticales de unos dos centímetros en uno de los extremos. Las pequeñas pestañas de cartón resultantes se doblan hacia el interior para formar una base cerrada.

De esta manera, el cilindro se convierte en una maceta biodegradable. Se coloca sobre una bandeja para mantenerlo estable, se rellena con sustrato específico para semilleros, se introduce la semilla y se humedece ligeramente la tierra. El cartón absorbe parte de la humedad, así que conviene comprobar el estado del sustrato con frecuencia.

Sin embargo, todas las plantas necesitan el mismo espacio para germinar, por lo que conviene seleccionar las semillas teniendo en cuenta la altura del tubo. Entre las mejores opciones se encuentran los guisantes, las caléndulas, las capuchinas y algunas variedades de hierbas aromáticas.

Uno de los aspectos más interesantes de esta técnica es que el cartón se puede plantar junto con la plántula. A diferencia de lo que sucede con algunos recipientes convencionales, que obligan a retirar cuidadosamente la planta antes de trasplantarla, el rollo de papel de cocina, al ser biodegradable, se puede introducir directamente en la tierra. Una vez enterrado, el cartón irá descomponiéndose progresivamente por la acción de la humedad y los microorganismos presentes en el suelo.

Compostera

Estos rollos también se pueden aprovechar para preparar compost orgánico en casa. El cartón sin revestimientos plásticos es un material rico en carbono, por lo que puede incorporarse a una compostera junto con otros residuos orgánicos. Para entender por qué resulta útil, hay que conocer la diferencia entre los materiales verdes y los materiales marrones.

Los primeros suelen ser residuos húmedos y ricos en nitrógeno, como restos de frutas y verduras, posos de café, hierba recién cortada y otros restos vegetales frescos. Los segundos aportan principalmente carbono. En este grupo se encuentran las hojas secas, pequeñas ramas, papel sin plastificar y cartón troceado. Una compostera necesita combinar ambos tipos de materiales para favorecer la actividad de los microorganismos responsables de la descomposición. Aunque no es complicado aprovechar el cartón en una compostera, conviene seguir algunas recomendaciones:

Lo primero es comprobar que los tubos están limpios y no contienen restos de alimentos, grasas o sustancias que puedan contaminar la mezcla. A continuación, se pueden aplastar con las manos y cortar pequeños trozos. Cuanto mayor sea la superficie de contacto, más fácil será que la humedad y los microorganismos actúen sobre el material. Una vez preparados, se incorporan a la compostera mezclándolos con residuos vegetales frescos.

No es recomendable acumular grandes cantidades de cartón seco en una sola capa, ya que, si se añade demasiado material marrón, la mezcla puede quedar demasiado seca. Por el contrario, cuando hay demasiados restos húmedos, el compost puede compactarse y generar malos olores por falta de ventilación. Además de aportar carbono, el cartón ayuda a mejorar la estructura de la mezcla y a absorber el exceso de humedad.

Otros usos interesantes

Aunque los semilleros y el compost son dos de las aplicaciones más conocidas, existen otras maneras de reutilizar estos tubos. Una posibilidad es utilizarlos para organizar semillas; se pueden cortar pequeños trozos, escribir sobre ellos el nombre de cada variedad y emplearlos como etiquetas o separadores dentro de una caja de almacenamiento.

También pueden servir para proteger las plantas jóvenes. Colocados alrededor de la base de una plántula, pueden actuar como una barrera física contra los caracoles o las babosas. Otra opción consiste en utilizarlos para guardar pequeñas herramientas, etiquetas o alambres de jardinería, siempre que el espacio de almacenamiento permanezca seco.