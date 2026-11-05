Adiós al edredón nórdico: la tendencia de los hoteles de lujo que cambiará tu cama este invierno 2026

Con la bajada de las temperaturas, llega el momento de hacer algo más que cambiar el armario y sacar los jerséis más gordos y calentitos. También toca desempolvar el edredón, guardar las sábanas ligeras y preparar la cama para los meses de frío. Para quienes disfrutan del invierno, este cambio es uno de los más esperados del año y es que supone dejar atrás definitivamente el calor del verano, que todavía se resiste a desaparecer algunos días, y dar la bienvenida a las noches frías.

Pero este invierno hay una tendencia que puede hacer que nos replanteemos cómo vestimos la cama. Los hoteles de lujo están dejando atrás el protagonismo absoluto del edredón nórdico para apostar por una combinación de textiles que permite adaptar el abrigo a cada momento.

Una cama formada por capas en lugar de una sola pieza

La principal novedad está en la manera de combinar los elementos de la cama. En vez de recurrir a un único edredón grueso para protegerse del frío, la propuesta consiste en utilizar varias piezas independientes. Por un lado, sábanas ligeras y por otro, mantas suaves y colchas que se pueden añadir o retirar según las necesidades.

Este sistema permite que cada persona encuentre la temperatura con la que duerme más cómoda. También evita la sensación de estar atrapado bajo una pieza demasiado pesada y aporta mayor libertad para adaptar la cama durante la noche.

La idea responde a una nueva forma de entender el descanso en los alojamientos exclusivos. Ya no basta con ofrecer una cama bonita y cálida, también importa que cada huésped pueda personalizarla.

La manta ponderada se convierte en el elemento estrella

Dentro de esta nueva forma de vestir la cama destaca la manta ponderada premium. Su particularidad es que distribuye el peso de manera uniforme sobre el cuerpo y proporciona una sensación de presión suave que puede resultar agradable y favorecer la relajación.

Es una alternativa para quienes buscan una sensación envolvente sin recurrir a un edredón voluminoso. Combinada con sábanas de algodón, permite conseguir una cama acogedora y sumar una capa de abrigo que se puede retirar fácilmente cuando no sea necesaria.

No obstante, la tendencia no se limita a incorporar una manta diferente. También presta especial atención a los materiales con los que se fabrican los textiles.

Por qué esta alternativa puede resultar más práctica en casa

Más allá de su aspecto, vestir la cama por capas tiene una ventaja. Los edredones tradicionales suelen ocupar mucho espacio y pueden resultar complicados de lavar, especialmente cuando se trata de modelos de gran tamaño.

Con piezas independientes, cada manta o colcha se puede retirar y lavar por separado. Además, cambiar la decoración del dormitorio resulta más sencillo.