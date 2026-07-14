Sonorama Ribera 2026: 150 artistas, cinco días de música y sólo 20.000 abonos a la venta

Sonorama Ribera ha desvelado el cartel completo de su 29ª edición, que se celebrará en Aranda de Duero (Burgos) del 5 al 9 de agosto de 2026. El festival ha reunido a más de 150 artistas y ha fijado un límite de 20.000 abonos para las cinco jornadas, una cifra que en ediciones anteriores ha agotado las localidades semanas antes del inicio.

La organización ha roto este año con su tradición de anuncios escalonados. Según ha explicado el propio festival, «por primera vez, el festival desvela de una sola vez todos los nombres que formarán parte de sus escenarios, tanto los urbanos —incluida la mítica Plaza del Trigo— como los del recinto principal», aunque ha matizado que se reserva la posibilidad de sumar sorpresas de última hora.

Cartel y cabezas de cartel

El cartel une a nombres consagrados de la música española con proyectos emergentes. Entre los más destacados figuran Leiva, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente, Iván Ferreiro, Belén Aguilera, Crystal Fighters, Funambulista, Valeria Castro, Xoel López y La M.O.D.A., que regresa a la ciudad «que ha visto crecer buena parte de su historia».

Junto a ellos conviven propuestas en plena efervescencia —es decir, en pleno auge y proyección artística— como Niña Polaca, Rusowsky, Vera Fauna, Colectivo Da Silva, Marlena, PabloPablo, Ángela González, Oslo Ovnies, Candela Gómez, Tiburona o Maruja Limón.

La programación también ha reforzado la presencia de bandas urbanas y de raíz festivalera, entre ellas El Mató a un Policía Motorizado, Karavana, Las Migas, Ortiga, Sexy Zebras, Dollar Selmouni, RVFV o LaBlackie, en lo que el festival ha definido como un compromiso con «la diversidad estilística y la renovación constante».

Programación día a día

El desglose diario ya ha sido publicado. El miércoles 5 de agosto abrirán Crystal Fighters, Iván Ferreiro, La Pegatina y León Benavente. El jueves 6, una de las jornadas más esperadas, llegará con Guitarricadelafuente, Rusowsky, RVFV, We Are Scientists y Nacho Vegas.

El viernes 7 subirán al escenario Carlos Ares, Love of Lesbian, Sexy Zebras, Niña Polaca y Samuraï, junto a Ángel Stanich, Coti, Depresión Sonora y Soleá Morente. El sábado 8 reunirá a La M.O.D.A., Leiva, Valeria Castro y Xoel López, además de Belén Aguilera, El Mató a un Policía Motorizado y Dollar Selmouni. El domingo 9 pondrá el cierre Drugos, La Regadera, Niños Bravos y Sarria.

Leiva en imagen de archivo.

Antecedentes del festival

Sonorama Ribera cumple 29 ediciones consecutivas como cita ineludible del verano musical en Castilla y León. Nacido en Aranda de Duero, el festival se ha consolidado como uno de los grandes encuentros de música en directo del país, combinando escenarios urbanos —como la histórica Plaza del Trigo— con un recinto principal que cada agosto congrega a decenas de miles de personas.

Genera un impacto económico de 26,4 millones de euros en Aranda de Duero y su entorno. Así lo recoge un estudio elaborado por la Universidad de Burgos (UBU), que analiza la repercusión económica, social y turística del festival y cuantifica su efecto en el territorio.

Refuerzo logístico

Este año la zona de acampada, situada en el Parque del General Gutiérrez, contará con mejoras respecto a ediciones anteriores y tendrá un precio de 22 euros más gastos de gestión para todos los días del evento.

La edición de 2026 también ha traído consigo una renovación de acuerdos institucionales. Asebutra y Sonorama Ribera han renovado su colaboración, con la cesión de «13.000 metros cuadrados» de sus instalaciones para reforzar la seguridad y la capacidad del recinto.

Ese acuerdo incluye además servicios de apoyo como bocas contra incendios, cámaras de videovigilancia y otros recursos logísticos destinados a mejorar la ordenación de los espacios y la higiene durante el desarrollo del evento.

El festival ha contado también con el respaldo de patrocinadores como Vibra Mahou, la Denominación de Origen Ribera del Duero, Tierra del Sabor, el Ayuntamiento de Aranda de Duero y la Junta de Castilla y León, entidades que sostienen año tras año la infraestructura del evento.

La organización ha insistido en que no habrá más oportunidades para hacerse con una entrada, recordando que sólo habrá 20.000 abonos a la venta para las cinco jornadas y advirtiendo de que conviene no quedarse «sin tu entrada antes de llegar al sold out como en las ediciones anteriores».

Con más de 150 artistas confirmados, cinco días de conciertos y una ciudad entera volcada en la cita, Sonorama Ribera 2026 se perfila como la edición más ambiciosa de su historia. Si en años anteriores el sold out llegó por sorpresa, esta vez el aviso ha sido claro desde el primer día: quien tarde en decidirse acabará, muy probablemente, escuchando la música desde las redes sociales.