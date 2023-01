‘La reina de Nairobi’, la novela de glamour y amor con la que debuta Belén Junco

Desde hacía años y tras más de cuarenta dedicada al periodismo en la revista ¡Hola!, Belén Junco soñaba con urdir una novela en la que la mujer, el amor y mucho glamour fueran de la mano. Así es como nace ‘La Reina de Nairobi’.

«Una madrugada, me decidí empezar a escribir, sin saber bien de qué y sobre qué. A la media hora, la protagonista de La reina de Nairobi ya me tenía atrapada en su vida. Ella fue la que me iba contando todo lo que le sucedía, yo solo escribía y escribía lo que ella me narraba», explican.

Siguiendo el impulso de su corazón, la protagonista de esta novela abandona su vertiginosa existencia en Londres, un trabajo absorbente y a sus glamurosas amistades por un nuevo comienzo en África. Con ella viaja el dolor de un corazón roto, pero también los sueños de una aventura en la que todo está por descubrir.

La reina de Nairobi es una historia apasionante, llena de esperanza, en la que una mujer se enfrenta al futuro con valentía. Por el camino descubrirá no solo un país y sus gentes sino su propia alma, la amistad incondicional y el amor verdadero.

«Una historia de amor, traición y valentía contada con gran habilidad narrativa. Una trama que te atrapa desde las primeras páginas. Un personaje femenino inolvidable. Una mujer valiente y apasionada capaz de dejarlo todo por amor. Ella es la reina de Nairobi», dice Cristina Morató.