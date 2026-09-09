Un ‘Juego del Calamar’ para toda la familia es posible: Antena 3 presenta ’99 para ganar’

Este miércoles 9 de septiembre, dentro del marco del FesTval de Vitoria, se ha presentado 99 para ganar, el nuevo gran programa para el prime time de Antena 3. El concurso, con ecos de la conocida serie El juego del calamar, está presentado por Miki Nadal e Irene Junquera y en él, 100 personas lucharán en diferentes pruebas para ganar un premio económico: solo puede ganar uno.

99 para ganar es una producción de Boxfish TV para Atresmedia, adaptación española de 99 to beat, un formato creado por la cadena belga VRT y la productora De Chinezen, que se ha convertido en uno de los concursos de mayor expansión internacional de los últimos años. Además de su versión original, el programa cuenta con adaptaciones en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Noruega, Polonia, Suecia, Brasil y Estonia.

El éxito del programa radica en una mecánica tan sencilla como adictiva, una sucesión de juegos sorprendentes y una premisa tan clara como universal: no quedar el último.

Así es ’99 para ganar’

En este concurso, 100 participantes anónimos compiten en una serie de sorprendentes retos, desde cocer un huevo a adivinar el peso exacto de un animal. La única norma a la que se enfrentan es no quedar los últimos para continuar avanzando hacia la posibilidad de un gran premio en efectivo.

En 99 para ganar, 100 concursantes de entre 18 y 66 años se enfrentan a divertidos e ingeniosos juegos que ponen a prueba su habilidad, ingenio, precisión o estrategia.

Compiten de forma individual, por parejas o en equipos, pero solo uno conseguirá alzarse con el gran premio de 100.000 euros. Para lograrlo, no hace falta ganar las pruebas. Solo hay una regla: no quedar el último.

Al final de cada juego, el concursante, la pareja o el equipo que haya terminado en última posición abandona definitivamente la competición. Quedar primero no otorga ninguna ventaja en la siguiente prueba: todos vuelven a empezar en igualdad de condiciones. Para hacerse con el premio, hay que sobrevivir a la eliminación de otros 99 participantes. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar para no quedar últimos y llevarse los 100.000 euros?

Convivencia, matrimonios y embarazos

El programa se grabó durante cuatro semanas en Brasil y los concursantes vivieron todos juntos. A este respecto, durante la presentación en el FesTVal, Carmen Ferreiro, directora de Programas de Entretenimiento de Atresmedia, ha dicho: «Hay un componente natural no buscado de reality que genera la convivencia y que va a tener mucha importancia en el desarrollo del concurso».

Irene Junquera ha querido ir más allá y ha adelantado que: «El primer eliminado ya es un drama, porque lo que se crea ahí es fascinante. Ha habido matrimonios, embarazos nacidos de este programa…»

Su compañero, Miki Nadal, ha añadido que: «Hay mucha emoción porque hay filias y fobias y juegos que parecen muy sencillos pero que te crean una ansiedad por saber quién gana que es que es muy extraña. Y además hay un elemento emotivo, porque cada vez que un concursante es expulsado se le despide, se le da su homenaje y siempre hay quien llora o se alegra porque se va».

Un gran formato para toda la familia

En la presentación hemos visto un adelanto de 99 para ganar y parece un show de gran presupuesto y muy divertido. Recuerda, en dinámica y estética, a la famosa serie de Netflix El juego del calamar, pero «sin que nadie muera», nos dice entre risas Irene Junquera. El formato es incluso anterior a El juego del calamar, aunque, tal y como se ha querido repetir, este es un concurso que va a gustar «a toda la familia».