Los 5 mejores estrenos de Movistar para este fin de semana: Margot Robbie, cine de terror y una prometedora miniserie española

Hoy, las salas de cine españolas se han llenado de múltiples novedades cinematográficas lideradas, sobre todo, por la irrupción de la película biográfica de Michael Jackson. No obstante, la era del streaming nos permite del mismo modo, poder ver las novedades más relevantes desde la comodidad del hogar. Por ello y, aprovechando que el viernes y su condición de desconexión cada vez más cerca, hemos preparado una lista con cinco estrenos ideales de Movistar Plus que no te puedes perder este fin de semana. Desde la presencia cautivadora de uno de los últimos proyectos de Margot Robbie a la llegada de un fantástico título europeo que enamoró a los cinéfilos en 2024:

5 estrenos perfectos de Movistar Plus para este fin de semana

1-‘Un gran viaje atrevido y maravilloso’

Apuntaba alto cuando se anunció, pero desgraciadamente la nueva cinta de Kogonada (Despidiendo a Yang) fue un fracaso comercial absoluto. Protagonizada por Robbie y Colin Farrell, la trama de este romance fantástico nos pone en la piel de dos solteros que se ven por primera vez en el enlace nupcial de un amigo compartido. Sin embargo y aunque con esto podríamos esperar un encuentro típico, al terminar compartiendo un coche alquilado inician un viaje inesperado con un GPS que los guía por los momentos decisivos de sus vidas.

Fecha de estreno: 23 de abril

2-‘Yo siempre a veces’ (miniserie)

Es uno de esos estrenos que invitan a funcionar como una especie de revolución dentro de Movistar Plus y su condición de miniserie la convierte en una opción fantástica para el fin de semana. Yo siempre a veces lanza esta semana el primer capítulo de una colección de seis episodios donde se nos presenta a Laura (Ana Boga), una mujer que se quedó embarazada sólo dos meses después de conocer a su pareja. Ahora se encuentra inmersa en un proceso de divorcio, llevando a cuestas al pequeño e intentando por el camino, hacerse cargo de sí misma.

Fecha de estreno: 23 de abril

3-‘Weapons’

Ya estaba disponible en HBO Max, pero por fin Weapons llega a Movistar Plus dispuesta a ser la opción predilecta de los amantes del terror este fin de semana. Ganadora del Oscar a la mejor actriz de reparto por el fantástico desempeño de Amy Madigan, la segunda cinta de Zach Cregger como director nos narra un argumento de historias cruzadas que parte de un misterio tan misterioso como lúgubre: todos los alumnos de una clase menos uno desaparecen de sus casas la misma noche por voluntad propia y a la misma hora.

Fecha de estreno: 24 de abril

4-‘Frontera’

En 1943, Franco ha bloqueado el paso de los judíos que huyen de la represión nazi por los Pirineos. Pero en la aduana de un pueblo cercano, un funcionario con pasado republicano decide contradecir las órdenes y ayudado por una vecina y un pasador francés, inician una misión para ayudar a tantos de ellos como sea posible.

Fecha de estreno: 25 de abril

5-‘Adorable’

El debut como directora de la noruega Lilja Ingolfsdottir fue uno de los mejores estrenos del 2024. La trama se centra en María, una mujer que hace lo que puede combinando su carrera con la crianza de cuatro hijos. Su marido viaja todo el tiempo y tras el desgaste de la relación y de su vida, tras una discusión enrarecida decide pedirle el divorcio.