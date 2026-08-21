Stéfanos Tsitsipás recorre Mónaco con un Aston Martin V12 de 1 millón de euros (y sólo hay 88 unidades)

Stéfanos Tsitsipás ha vuelto a llamar la atención fuera de las pistas de tenis. El jugador griego se ha dejado ver por las calles de Mónaco al volante de un espectacular Aston Martin V12 Speedster, uno de los modelos más exclusivos de la firma británica. El deportivo, del que sólo se fabricaron 88 unidades en todo el mundo, tiene un precio que rondaba el millón de euros cuando llegó al mercado. Su exclusividad, diseño y prestaciones hacen que sea uno de los automóviles más especiales que forman parte de la colección del tenista.

Un Aston Martin muy exclusivo

El V12 Speedster se diferencia desde el primer vistazo de cualquier otro Aston Martin. Es un biplaza completamente abierto, sin techo y sin parabrisas, una configuración que busca ofrecer una experiencia de conducción mucho más directa y emocionante. Su diseño está claramente inspirado en la aeronáutica, con unas líneas bajas y musculosas que transmiten una imagen agresiva y sofisticada. La enorme parrilla delantera, las formas de la carrocería y la posición de los dos ocupantes contribuyen a crear una silueta prácticamente única.

Además, Aston Martin empleó fibra de carbono en buena parte de la carrocería, combinando ligereza y exclusividad en un automóvil concebido casi como una pieza de colección.

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Un diseño que no pasa desapercibido

Uno de los elementos más llamativos del V12 Speedster es precisamente su configuración abierta. Tsitsipás y su acompañante quedan expuestos al aire, algo que transforma incluso un sencillo paseo por las carreteras de Mónaco en una experiencia completamente diferente. El interior combina lujo, tecnología y materiales artesanales. La fibra de carbono se mezcla con cuero y otros acabados de alta calidad para crear un habitáculo minimalista, pero muy cuidado.

Aston Martin también incorporó diferentes detalles inspirados en el mundo de la aviación, reforzando la personalidad de un modelo que busca diferenciarse de los deportivos tradicionales.

Más de 700 CV bajo el capó

La espectacular imagen del V12 Speedster está acompañada por unas prestaciones a la altura. El modelo utiliza un motor V12 biturbo de 5,2 litros que desarrolla más de 700 CV. Gracias a esta mecánica, el deportivo puede acelerar de 0 a 100 km/h en poco más de tres segundos y superar los 300 km/h de velocidad máxima. Sin embargo, más allá de las cifras, uno de sus grandes atractivos es la experiencia que ofrece al volante.

Otro Aston Martin en el garaje de Tsitsipás

El V12 Speedster no es el primer modelo de la marca británica que forma parte de la colección del tenista. Tsitsipás ya ha sido relacionado con otros exclusivos Aston Martin, entre ellos el DBX707 y el Valhalla.

Con este nuevo deportivo, el griego suma una auténtica joya de edición limitada valorada en alrededor de un millón de euros. Así, las calles de Mónaco se convierten en el escenario perfecto para que Tsitsipás disfrute de una de sus grandes pasiones. Al volante de un Aston Martin V12 Speedster del que solo existen 88 unidades, cualquier recorrido adquiere una dimensión mucho más exclusiva.