El restaurante extremeño de una Miss Mundo España que cambió la corona por los fogones y conquistó un Solete Repsol

Hay decisiones que cambian una vida y otras que terminan cambiando una manera de entenderla. En el caso de María del Mar Aguilera, todo comenzó un 28 de diciembre de 2019, cuando una propuesta para presentarse a Miss España le llegó mientras estudiaba el último curso de Psicología en Granada. Pensó que podía tratarse de una broma por el Día de los Santos Inocentes. No lo era. Se presentó como un reto personal, sin imaginar que acabaría llevándose la corona de Miss Mundo España.

El triunfo supuso un giro radical. De tener alrededor de mil seguidores en redes pasó a superar los 40.000 en cuestión de horas y comenzó una etapa marcada por los viajes, los focos y una exposición pública hasta entonces desconocida. Pero detrás del glamour había una exigencia considerable. El certamen internacional implicaba prepararse en idiomas, cultura, música y deporte, además de responder a un modelo de perfección con el que María del Mar no terminaba de sentirse identificada. La experiencia le hizo replantearse qué significaba para ella el éxito. Cansada de depender de la aprobación externa, decidió cambiar de rumbo y apostar por algo que pudiera construir con sus propias manos.

#gastronomia #missespaña #restaurante #badajoz ♬ sonido original – Pablo González @pegameunviaje Cómo acaba una Miss España montando un restaurante en un pueblo de 200 habitantes. 👑👩🏼‍🍳 He conocido a Mar en su restaurante (Tierra y Agua) y su historia me ha parecido el típico cambio de rumbo top. De los que cuesta decidir: del jaleo del mundillo a plantar su base en la tranquilidad de una pedanía de Badajoz. Ella es Mar Aguilera y os confirmo ya que en Tierra & Agua se come espectacular 🤤 #extremadura

De la pasarela a la cocina

La respuesta estaba en una pasión que ya había comenzado a explorar durante sus años universitarios: la gastronomía. Con sólo 22 años y sin experiencia previa en hostelería, asumió el reto de ponerse al frente de Tierra y Agua, un restaurante en Extremadura con capacidad para atender a cientos de comensales al día. El comienzo fue, según recuerda, caótico. Su primer servicio coincidió con un evento para 200 personas y la organización del equipo fue todo un desafío. Lejos de echarse atrás, Aguilera decidió aprender sobre la marcha. Se volcó en la gestión, estudió, reorganizó la plantilla y pasó meses experimentando con recetas hasta hacerse con las riendas de la cocina.

El esfuerzo acabó teniendo recompensa. La Guía Repsol reconoció al restaurante con un Solete en 2023, un reconocimiento que María del Mar recibió con emoción. Hoy participa directamente en la creación de la propuesta gastronómica, desde las bases y las salsas hasta la repostería. Su cocina bebe de los viajes y de los sabores que descubre fuera, pero los adapta al producto de proximidad y a la materia prima de la zona.

¿Qué se come en Tierra & Agua?

La propuesta de Tierra & Agua gira en torno al producto y a los sabores extremeños. El restaurante apuesta por brasas de carnes de vaca maduradas, cortes ibéricos de bellota de la dehesa y cordero Corderex, además de platos de fusión en los que aparecen ingredientes como la miel, el jamón ibérico extremeño, el pimentón de La Vera y el queso. La carta se completa con arroces melosos y postres caseros. Entre las propuestas que destaca la Guía Repsol se encuentra el torrezno de Soria sobre parmentier y trufa.

Más allá de la cocina, el enclave es otro de sus atractivos. La Guía Repsol describe Tierra & Agua como un lugar especial para contemplar las puestas de sol sobre la playa dulce de Peloche, un entorno que suma al restaurante el atractivo de su paisaje. La guía también destaca sus carnes, tartas caseras y arroces, tres de los pilares de una propuesta que María del Mar ha ido construyendo desde que decidió cambiar las pasarelas por los fogones.