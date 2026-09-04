Novedades COOL: un edén en plena Gran Vía, el brillo eterno de Ariana Grande o una colaboración entre dos chefs de renombre

Septiembre ha llegado con fuerza y la vuelta a la rutina ya está aquí. Hemos recuperado nuestro día a día, aunque el calor todavía nos permita apurar las terrazas y los últimos planes de verano. Con la llegada de la nueva temporada, también lo hacen nuevos productos, aperturas, colaboraciones y propuestas que merece la pena tener en el radar. Estas son las novedades COOL de la semana.

Suplementos para hacer más liviana la vuelta a la rutina

Nuestra vida ha sido una auténtica montaña rusa en los últimos meses: de la rutina al descanso de las vacaciones y, ahora, vuelta a empezar. Si a esto le sumamos que en apenas dos semanas llegará el otoño, toca empezar a cuidarnos también desde dentro. Simon Ourian M.D. Nutrition propone hacerlo con el Nutrition Discovery Set, un punto de partida para descubrir sus cinco fórmulas durante diez días y decidir cuáles merecen formar parte de nuestro ritual diario.

Ariana Grande brilla antes de su retirada de los escenarios

Hace unos días, Ariana Grande anunciaba su retirada temporal de los escenarios, una decisión que causó un gran revuelo en la industria musical. Pero el compromiso de la artista sigue intacto y nos seguirá deleitando con su brillantez. Y hablando de brillo, la cantante se convierte en imagen de Swarovski Classica, la nueva colección de joyería contemporánea de la firma. Inspirada en la elegancia orgánica de la cala, apuesta por siluetas fluidas y geometrías equilibradas, con piezas en plata de ley, acabados en oro de 18 quilates y la luminosidad de la circonita Swarovski.

La moda masculina más COOL llega de la mano de Andrew Garfield

Andrew Garfield se convierte en el protagonista perfecto de la nueva campaña de Ellesse, Do It Like An Italian. Con su característica esencia británica, el actor se embarca en un viaje para convertirse en un «italiano auténtico», navegando entre el lenguaje, el movimiento y el estilo con el sentido del humor que caracteriza a la propuesta. Una campaña que recupera el espíritu italiano de la firma y lo lleva a un terreno más actual y expresivo.

Brillo y elegancia para la rentrée

Nunca está de más darse un capricho y, desde COOL, hemos encontrado uno que encaja perfectamente con la nueva temporada. Esta pulsera de Perodri, realizada en oro blanco y pequeños diamantes de talla brillante con un total de 0,60 quilates, es una de esas piezas que funcionan con prácticamente cualquier estilismo. Elegante, atemporal y, sobre todo, de esas que no pasan de moda.

El blanco que le ha robado el protagonismo al albariño

Si últimamente notas que en las cartas de vino aparece cada vez más un nombre que compite con los blancos de siempre, no son imaginaciones tuyas. El godello se ha convertido en una de las uvas del momento y La Baraja Godello, de Bodegas Vilano, es una buena muestra de ello. En la D.O. Bierzo, esta variedad encuentra su particular terreno de juego con una producción limitada a 6.700 botellas de la añada 2023. Fruta de hueso, flor blanca y mineralidad en un vino que demuestra que los blancos también pueden tener mucho que contar.

Música con una «superestrella»: Aitana llega a Madrid

Aitana ha hecho de su música todo un fenómeno y de sus canciones auténticos himnos. Superestrella nos ha acompañado durante mucho tiempo y ahora tiene un significado todavía más especial para España: es la banda sonora que puso música a la segunda Copa del Mundo. El próximo viernes 11 de septiembre, la artista catalana aterriza en Madrid para actuar en el Movistar Arena con su gira Cuarto Azul World Tour.

Una escapada de lujo en el corazón de Madrid

En plena Gran Vía encontramos un pequeño oasis perfecto para hacer más llevadera la vuelta a la rutina. Tras una reforma integral, el edificio que durante años acogió el Hotel de las Letras se convierte ahora en Nômade Temple Madrid, una nueva propuesta de hospitality que combina alojamiento, bienestar y cultura. El hotel cuenta con 93 habitaciones y suites y diferentes espacios comunes pensados para disfrutar de una experiencia que invita a desconectar sin salir del centro de la capital.

Operación rescate para nuestra piel después del verano

Después de semanas de sol y exposición, nuestra piel también necesita su particular rentrée. Hada Labo Tokyo propone recuperar la hidratación con su rutina 4 Steps Skin Care, basada en cuatro pasos: limpieza, hidratación, retención y cuidado integral. El protagonista es el Super Hyaluronic Acid, una combinación de tres tipos de moléculas de ácido hialurónico pensada para reforzar la hidratación de la piel.

El arte de Ángel León llega a Madrid

Bikini Bar inaugura septiembre con una nueva entrega de Los amigos de Rafa, la serie de colaboraciones impulsada por Rafa Zafra. En esta ocasión, el invitado es Ángel León, chef de Aponiente, que se une a Zafra para crear un bikini de inspiración marinera con acentos mexicanos, puntillas de choco, mole y una bechamel teñida con tinta de choco. La propuesta se acompaña de El Rebujito de Damián y estará disponible desde el 1 de septiembre hasta mediados de octubre.

La vuelta a la rutina se entrena con luces rojas

Volver de vacaciones no significa entrenar el doble ni intentar recuperar en unos días todo lo que dejamos aparcado durante el verano. La clave está en volver a moverse y recuperar el hábito. Con esa filosofía, Barry’s convierte septiembre en el momento perfecto para regresar a la Red Room. Su conocida clase RUN x LIFT combina intervalos en cinta con bloques de fuerza en una sesión de aproximadamente 50 minutos. Porque la rentrée también se suda.