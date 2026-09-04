Más allá de la Giralda y la Alhambra: las joyas de la arquitectura contemporánea que descubrir en Andalucía

Andalucía es arte, historia, mestizaje, la cuna de un legado al que han dado forma cientos de civilizaciones durante siglos de historia. Señalar a la historia de este rincón es inevitable, como también lo es mirar como el futuro convive con edificios tan singulares como la Giralda o la Alhambra en un mismo espacio. Los movimientos arquitectónicos contemporáneos han sabido hacerse un hueco y señalar la evolución urbanística de las ciudades de esta comunidad autónoma. Hoy, repasamos algunos de los más significativos y que merecen la pena una visita si pasas por algunos de estos puntos del mapa que se extiende por todo el sur de nuestro país.

Metropol Parasol (Sevilla)

Ahora que el calor aprieta, seguramente hayan sido muchos los que se han refugiado en esta obra icónica de Jürgen Mayer H. Aunque lo mejor en estos casos es presentar el espacio como su nombre coloquial indica: Las Setas de Sevilla. Esta obra ha sido premiada internacionalmente y convertida en uno de los símbolos del diseño contemporáneo español.

Centro de Creación Contemporánea de Andalucía (Cordoba)

Con una arquitectura contemporánea, el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía es la sede de este arte en la comunidad autónoma. Fue concebido desde el primer momento como un lugar donde promover la producción, investigación y residencia de artistas; y fue el premiado estudio de Nieto Sobejano Arquitectos quien se encargó de hacer realidad este proyecto.

La Almazara (Málaga)

En la sierra de Ronda hay un edificio que destaca por su singularidad: algo así como un monolito rojo que contrasta de forma innegable con la naturaleza del lugar. Tras esta primera almazara de autor del mundo se encuentra Philippe Starck, definido por muchos como el Dalí del siglo XXI.

CaixaForum (Sevilla)

Diseñado por Guillermo Vázquez Consuegra, el edificio que comprende el CaixaForum de Sevilla puede ser considerado como uno de los espacios culturales más innovadores de la ciudad. Su diseño innovador une un exterior ligero y visible, con un interior, donde se encontraba un antiguo parking, excavado, funcional y de carácter industrial.

Caja Granada Fundación (Granada)

El edificio que aloja el Museo Memoria de Andalucía es uno de los edificios donde la arquitectura contemporánea convive con la tradición de la ciudad de la Alhambra. Esta obra de Alberto Campo Baeza se organiza en torno a un particular patio central con rampas que unen sus diferentes niveles.

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Centro Pompidou (Málaga)

El Centro Pompidou de Málaga abrió sus puertas el 28 de marzo de 2015. En este proyecto, diseñado por los arquitectos Javier Pérez de la Fuente y Juan Antonio Marín Malavé, lo más destacable es su obra urbanística y la forma en que el gran cubo de cristal situado en el muelle 1 da color y convive con un espacio tan singular y destacado de esta ciudad portuaria.