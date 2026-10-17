María Pombo tiene la receta de hojaldre fácil para triunfar en el aperitivo: «Vas a dejar boquiabiertos a tus invitados»

María Pombo parece tenerlo claro: cocinar no es precisamente su pasión, pero recibir a los suyos y hacerles sentir especiales es otro cantar. Y ahí es donde entra en juego su última propuesta gastro: una tramposina de hojaldre que parece mucho más elaborada de lo que realmente es. La empresaria e influencer ha compartido en sus redes sociales una idea de aperitivo fácil, vistosa y perfecta para triunfar en cualquier reunión improvisada . Su filosofía es tan sencilla como apetecible: quedar de maravilla sin complicarse la vida. «Tú y yo somos iguales. ¿Sabes por qué? Porque las dos queremos sorprender a nuestros invitados con un aperitivo pero ninguna de las dos sabemos cocinar», confiesa en su vídeo de TikTok.

Y es que no hace falta ser una chef profesional para montar un picoteo con estilazo . La clave está en combinar ingredientes cotidianos, jugar con los colores y dejar que el horno haga buena parte del trabajo. Como ella misma promete: «Te voy a enseñar a hacer un aperitivo con el que vas a dejar boquiabiertos a tus invitados con ingredientes que tienes en la nevera. Puede parecer complicado, pero no lo es».

La receta de la tramposina de María Pombo

El secreto de este aperitivo está en una base de hojaldre crujiente que admite prácticamente cualquier combinación. María apuesta por ingredientes sencillos, fáciles de encontrar y perfectos para dar un toque mediterráneo a la mesa. El resultado es una especie de gran canapé para compartir, ideal para acompañar una copa de vino, un refresco o una charla que se alarga hasta la cena.

Ingredientes

1 lámina de hojaldre refrigerado



1 huevo



Aceitunas



Piparras



Queso feta



Pavo



Tomates cherry



Orégano al gusto



Paso a paso: un aperitivo de diez sin despeinarte

Lo primero es preparar el horno , precalentándolo a la temperatura que indique el envase del hojaldre. Saca la masa de la nevera justo antes de utilizarla y extiéndela sobre una bandeja de horno, conservando el papel de hornear que trae.

Con un cuchillo, divide visualmente la lámina en dos partes y marca pequeñas porciones horizontales , sin llegar a separar los trozos. Después, pincha toda la superficie con un tenedor para evitar que el hojaldre suba demasiado durante el horneado.

A continuación, bate el huevo y pincela la masa con una capa fina . Este sencillo gesto es el secreto para conseguir ese acabado dorado y apetecible que hace que cualquier aperitivo parezca mucho más elaborado.

Llega el momento más divertido: trocea las aceitunas, las piparras, el queso feta, el pavo y los tomates cherry en pequeños pedazos y repártelos por la superficie del hojaldre, combinándolos a tu gusto. Termina con una pizca de orégano para aportar ese toque aromático tan mediterráneo.

Introduce la bandeja en el horno y deja que la magia suceda. Sigue las indicaciones del fabricante y vigila la masa hasta que esté dorada y crujiente. Cuando esté lista, retírala con cuidado y deja que se temple unos minutos antes de servirla. Eso sí, no te despistes demasiado: lo ideal es disfrutar de este aperitivo recién hecho, cuando el hojaldre conserva toda su textura crujiente .

El truco de anfitriona que siempre funciona

La mejor parte de esta receta es que admite infinitas versiones . Puedes cambiar el pavo por otros ingredientes que tengas a mano, incorporar verduras o preparar varias combinaciones para dar más variedad a la mesa. Eso sí, hay un consejo imprescindible: mantén el hojaldre refrigerado hasta el último momento , ya que el calor hace que pierda firmeza y resulte más difícil de manipular.

También puedes jugar con la presentación para darle un aire todavía más sofisticado. Utiliza cortapastas para crear formas originales, prepara pequeñas tartaletas o combina distintos ingredientes en una misma bandeja. El hojaldre es ese comodín gastro que transforma cualquier cosa que tengas en la nevera en un picoteo digno de una celebración.

Porque, al final, ser una anfitriona diez no consiste en preparar un menú imposible, sino en disfrutar de tus invitados . Y si puedes hacerlo con una receta fácil, resultona y de esas que provocan un «¿pero esto lo has hecho tú?», mucho mejor. María Pombo lo tiene claro: menos complicaciones, más picoteo y todo el tiempo del mundo para disfrutar de la fiesta .