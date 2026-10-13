La familia Pombo estrena casa de dos plantas en Segovia: porche, patio y una inversión que podría superar los 700.000 euros

La familia Pombo ha decidido dar un giro a su vida en el campo. La antigua casa familiar, conocida como Casa Vaca, ya no respondía a las necesidades de una familia que no deja de crecer. Con siete nietos y cada vez más planes compartidos, Papín y Sito han apostado por una vivienda más amplia en Adrados, Segovia, concebida para que sus hijas, parejas y pequeños sigan reuniéndose los fines de semana. La diferencia fundamental está en el planteamiento: la nueva casa prioriza el espacio, la comodidad y la convivencia entre varias generaciones. Aunque ambas viviendas están vinculadas a la vida familiar de los Pombo en el pueblo, las primeras imágenes de la nueva construcción revelan una distribución renovada y una estética rústica contemporánea.

Piedra vista, vigas de madera y una paleta de colores cálidos

La personalidad de la casa se construye desde los materiales. La piedra vista y las vigas de madera son los grandes protagonistas , dos elementos que conectan la vivienda con la arquitectura tradicional de las casas de campo castellanas. En lugar de apostar por un estilo rústico recargado, la decoración combina estos acabados con tonos beige, blanco roto y arena, además de algunos toques granates. La mezcla consigue equilibrar la robustez de la piedra con una estética más actual y luminosa.

Los grandes ventanales permiten aprovechar la luz natural, mientras que las zonas comunes están concebidas para una vida cotidiana compartida. El salón y la cocina funcionan como el corazón social de la vivienda, preparados para comidas familiares, largas sobremesas y reuniones con los siete nietos.

El dormitorio de María Pombo esconde un detalle inesperado

Uno de los rincones más llamativos es la habitación que compartirán María Pombo, Pablo Castellano y sus tres hijos: Martín, Vega y Mariana. El dormitorio tiene doble altura y acceso a un patio privado , una característica que lo diferencia de una habitación convencional.

La distribución aprovecha los distintos niveles para organizar el espacio infantil y el familiar. En la parte superior ya se han colocado las camas de Martín y Vega, aunque todavía falta instalar una puerta de seguridad. En la zona inferior se ubicarán la cama de matrimonio y la cuna de Mariana, además de la posibilidad de incorporar un sofá cama. La idea es que, cuando los niños crezcan, los primos puedan dormir juntos en una habitación con literas. Una solución práctica que permite adaptar la casa a las necesidades de la familia a lo largo de los años.

¿Cuánto cuesta la nueva casa de los Pombo?

Aunque Papín y Sito no han revelado el presupuesto de su nueva vivienda, una estimación basada en los costes actuales de construcción permite situar el proyecto en varios cientos de miles de euros. Si la casa rondara los 250-300 metros cuadrados y contara con acabados de calidad media-alta, construirla podría costar entre 450.000 y 700.000 euros, sin incluir el terreno. Se trata de una estimación orientativa, no de una valoración oficial del inmueble.

Para poner la cifra en contexto, la anterior casa familiar salió a la venta por 360.000 euros en marzo de 2026. Aquella propiedad tenía unos 200 metros cuadrados construidos, cuatro habitaciones, tres baños y una pequeña casa de invitados. La nueva vivienda juega en otra liga en cuanto a distribución y planteamiento familiar. Con dos plantas, patio central, piedra vista y vigas de madera, combina elementos arquitectónicos tradicionales con una organización adaptada a las necesidades de una familia numerosa.

A la inversión en construcción habría que sumar, en su caso, el precio del terreno, los honorarios técnicos, las licencias y el acondicionamiento de los espacios exteriores. Si la parcela es amplia y cuenta con jardines, porches y zonas de ocio, el presupuesto total podría ser considerablemente superior.