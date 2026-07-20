El vídeo de Ester Expósito y Mbappé dándose el lote en una discoteca de Miami

La final del Mundial de 2026 ha dejado imágenes para la historia, tanto dentro como fuera del terreno de juego. Mientras España levantaba su segunda estrella en Nueva York, otra escena acaparaba toda la atención en redes sociales a cientos de kilómetros de allí. En una conocida discoteca de Miami, Kylian Mbappé y Ester Expósito protagonizaron un apasionado beso que no ha tardado en hacerse viral y que confirma, una vez más, que son la pareja de la que todo el mundo habla.

Si hace 16 años el beso entre Iker Casillas y Sara Carbonero pasó a la historia tras la conquista del primer Mundial de España, esta vez la imagen que ha dado la vuelta al mundo ha tenido como protagonistas al delantero francés y a la actriz española. No fue sobre el césped ni frente a las cámaras de televisión, sino en plena pista de baile, rodeados de amigos y disfrutando del ambiente festivo que se respiraba en Miami tras el desenlace del campeonato.

Aunque Francia no consiguió alcanzar la final y cayó eliminada antes de tiempo, Mbappé decidió permanecer unos días más en Estados Unidos. Fue precisamente durante esa estancia cuando volvió a dejarse ver junto a Ester Expósito, con quien mantiene una relación desde hace meses y cuya historia no ha dejado de generar titulares desde que comenzaron los primeros rumores.

El beso más comentado de la final del Mundial

Las imágenes del beso muestran a ambos completamente ajenos a las cámaras. Entre música, abrazos y complicidad, la pareja se fundió en un largo beso que rápidamente comenzó a circular por TikTok, X e Instagram, convirtiéndose en uno de los vídeos más compartidos de las últimas horas.

Su relación ha sido una de las más comentadas del panorama internacional en los últimos meses. Aunque ambos han tratado de mantener un perfil relativamente discreto, las apariciones públicas se han ido sucediendo con el paso del tiempo. Desde escapadas privadas hasta encuentros durante compromisos profesionales, tanto el futbolista como la actriz han dejado pistas de que su historia sentimental atraviesa un gran momento.

De hecho, hace apenas unos días protagonizaron otro episodio que dio mucho que hablar. Tras la eliminación de Francia frente a Inglaterra, Mbappé compartió por error en sus redes sociales una fotografía de Ester Expósito luciendo la camiseta de la selección francesa. La publicación desapareció pocos segundos después, pero numerosos usuarios ya habían realizado capturas de pantalla, lo que volvió a disparar las especulaciones sobre la naturalidad con la que ambos viven ya su relación.

españa levantando la copa mientras tanto mbappe y ester expósito pic.twitter.com/hxR0iWQ52V — ؘjuandi (@poxelse) July 19, 2026

Aquel descuido fue interpretado por muchos seguidores como una muestra de la cercanía entre ambos y de cómo Ester ha acompañado al delantero durante buena parte de este Mundial, incluso en los momentos más complicados tras la eliminación del combinado francés.

Ahora, el beso de Miami parece terminar de confirmar que la pareja ya no tiene intención de esconderse. Lejos de evitar las miradas, Mbappé y Ester Expósito disfrutaron de la noche con total normalidad, compartiendo gestos de cariño y complicidad que no pasaron desapercibidos para el resto de asistentes.

Mientras España celebraba un nuevo título mundial y los focos deportivos apuntaban a la selección de Luis de la Fuente, las redes sociales encontraron otro de los grandes protagonistas del campeonato. El vídeo del beso entre Mbappé y Ester Expósito ha acumulado millones de reproducciones en cuestión de horas y se ha convertido en una de las imágenes más comentadas del final del Mundial.

Todo apunta a que la actriz y el futbolista atraviesan uno de los momentos más felices de su relación. Después de meses de rumores, apariciones y pequeños gestos en redes sociales, la escena vivida en Miami supone, para muchos, la confirmación definitiva de un romance que sigue despertando un enorme interés tanto dentro como fuera del mundo del deporte.