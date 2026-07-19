Sara Carbonero revive el Mundial del beso con Casillas con un mensaje a la Selección: «Hay victorias que son más que un resultado»

Hay imágenes que nunca pasan de moda y momentos que permanecen intactos en la memoria colectiva. Han pasado 16 años desde que España conquistó su primer Mundial de fútbol y regaló una de las escenas más icónicas de nuestra historia reciente: el beso de Iker Casillas y Sara Carbonero sobre el césped de Johannesburgo. Mientras la selección de Vicente del Bosque levantaba la Copa del Mundo, el entonces capitán interrumpía una entrevista en directo para besar a la periodista, sellando una imagen que dio la vuelta al mundo. Ahora, con España a las puertas de disputar la final del Mundial 2026 frente a Argentina, Sara Carbonero ha querido mirar al pasado con una publicación cargada de nostalgia.

A través de Slowlove, la firma de moda que comparte con su amiga y socia Isabel Jiménez, la periodista ha rescatado varias fotografías de la cobertura que realizó durante el Mundial de Sudáfrica. Un viaje en el tiempo que revive uno de los capítulos más importantes de su carrera profesional y que ha emocionado a miles de seguidores. «Hay victorias que son mucho más que un resultado», comienza diciendo la publicación. Un mensaje que continúa con unas palabras cargadas de simbolismo: «Celebramos la fuerza de lo colectivo. La emoción de un país entero que, por unas horas, deja a un lado las diferencias para abrazar una misma ilusión. Porque hay momentos capaces de recordarnos todo lo que nos une».

Con este mensaje, Sara Carbonero ha querido enviar todo su apoyo a la selección de Luis de la Fuente antes de la gran final del Mundial 2026. Las imágenes muestran algunos de los momentos que vivió como periodista deportiva durante aquel inolvidable verano de 2010, aunque llama la atención una ausencia muy significativa: entre ellas no aparece el beso con Iker Casillas que pasó a la historia del deporte español. Sin embargo, resulta imposible contemplar aquellas fotografías sin recordar aquel instante que convirtió a ambos en protagonistas de una de las imágenes más recordadas del fútbol y de la escena social de España.

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Aunque Sara Carbonero e Iker Casillas pusieron fin a su relación en marzo de 2021, ambos mantienen un vínculo permanente a través de sus dos hijos. Con el paso del tiempo han demostrado que, pese a seguir caminos diferentes, la buena sintonía continúa presente. De hecho, cuando la periodista atravesó uno de los momentos más delicados de su salud, el ex capitán del Real Madrid y de la Selección Española no dudó en estar pendiente de ella y mostrarle su apoyo.

La publicación también pone en valor el papel que desempeñó Sara Carbonero durante aquella Copa del Mundo, una cobertura que marcó un antes y un después en su trayectoria profesional. Así lo reconoce el propio texto compartido por Slowlove: «En Slowlove esta historia nos emociona todavía un poco más. Porque sentimos muy cerca una parte de ese camino. Porque hablar de la historia de esta Selección también es hablar de Sara, siendo parte de algunos de sus capítulos más inolvidables y de esa memoria compartida que todos guardamos».

El mensaje concluye con un emotivo deseo dirigido a los jugadores de la selección española: «Porque las mejores historias nunca las firma una sola persona. Las escribimos entre todos. Enhorabuena, campeones, para nosotros ya habéis ganado». Unas palabras que llegan en un año especialmente intenso para la periodista, marcado por momentos personales muy difíciles como la pérdida de su madre, Goyi Arévalo. Aun así, Sara Carbonero vuelve a demostrar esa capacidad de mirar hacia adelante y ser un ejemplo de resiliencia.