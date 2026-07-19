Los relojes de la suerte de Luis de la Fuente: los dos exclusivos IWC que le han acompañado hasta la final del Mundial

Luis de la Fuente no solo está haciendo historia con la Selección Española. El técnico riojano ha conseguido llevar a España a una final del Mundial 16 años después y esta noche se juega la Copa del Mundo frente a Argentina. Pero, más allá de la pizarra y de sus decisiones sobre el césped, hay un detalle que no ha pasado desapercibido durante todo el torneo: su gusto por los relojes. Lejos de las piezas llamativas, el seleccionador ha apostado por el llamado lujo silencioso, con dos exclusivos modelos de IWC que le han acompañado a lo largo del Mundial 2026.

Desde que comenzó la competición, las cámaras han captado un denominador común tanto en los entrenamientos como en los partidos: los relojes que luce en su muñeca. Dos modelos distintos, pero con una misma filosofía. Diseños discretos, deportivos y de alta relojería que parecen haberse convertido, incluso, en una especie de amuleto durante el camino de España hacia la final.

El primero de ellos es el IWC Ingenieur Automático 42, el reloj que más ha repetido durante los encuentros oficiales. La manufactura suiza recuperó esta emblemática colección en Watches & Wonders 2023, devolviendo a la actualidad uno de los diseños más icónicos creados por el legendario Gérald Genta. El modelo elegido por Luis de la Fuente fue presentado en la edición de 2025 y destaca por estar fabricado íntegramente en cerámica, una característica que le proporciona una extraordinaria resistencia frente a golpes y arañazos, además de una gran ligereza. Una pieza sobria, elegante y muy versátil, perfecta para combinar con traje, cuyo precio asciende a 21.300 euros.

Sin embargo, ese no ha sido el único reloj que ha llevado durante el Mundial. En los entrenamientos y en los desplazamientos del equipo también se le ha visto con un modelo de carácter más deportivo: el IWC Pilot’s Watch Chronograph 41 TOP GUN, referencia IW389401. En este caso, sustituye el brazalete integrado por una correa textil y apuesta por una caja de cerámica negra de 41 milímetros, inspirada en la aviación militar. Su estética más desenfadada lo convierte en una opción ideal para un estilo casual, sin renunciar a la exclusividad que caracteriza a la firma suiza. Su precio ronda los 12.800 euros.

Dos relojes diferentes, dos estilos distintos y una misma filosofía. Luis de la Fuente ha demostrado que no necesita ostentación para transmitir elegancia. Igual que ocurre sobre el terreno de juego, donde ha construido una Selección basada en el trabajo y la discreción, fuera del campo también apuesta por piezas que hablan de calidad sin necesidad de llamar la atención. Un ejemplo perfecto de ese lujo silencioso que domina las tendencias actuales.

Mientras España sueña con levantar su segunda Copa del Mundo, el seleccionador ya ha dejado otra imagen para el recuerdo: la de un líder que ha devuelto la ilusión al fútbol español con la misma serenidad con la que elige los relojes que luce en su muñeca.