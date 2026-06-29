Hay silencios que dicen más que mil palabras. Y si no, que se lo pregunten a Victoria Federica. La hija de la infanta Elena ha reaparecido este fin de semana en Sevilla junto a su novio, el empresario Jorge Navalpotro, convertida en el centro de todas las miradas tras la polémica surgida por el supuesto ‘simpa’ que protagonizó junto a su hermano, Froilán, en el Hotel Palace de Madrid. Sin embargo, lejos de zanjar la controversia, la sobrina de Felipe VI optó por una estrategia que ya domina a la perfección: guardar silencio y esquivar cualquier pregunta incómoda.

La historia lleva varios días ocupando titulares. Según diversas informaciones, Victoria Federica y Froilán habrían disfrutado de una tarde con varios amigos en el emblemático Hotel Palace tras asistir a la tradicional Corrida de la Beneficencia en Las Ventas. El problema habría llegado a la hora de pagar una cuenta que rondaba entre los 300 y los 360 euros y que, supuestamente, el grupo habría dejado pendiente al abandonar el establecimiento. Desde el primer momento, el entorno de los nietos del rey Juan Carlos negó rotundamente que se produjera un ‘simpa’, defendiendo que la versión publicada no se corresponde con lo ocurrido. Aun así, la polémica no ha dejado de crecer y el episodio sigue alimentando el debate en programas de televisión, redes sociales y en la crónica social de nuestro país.

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La expectación era máxima cuando Victoria Federica llegó a la estación de Santa Justa, en Sevilla. Acompañada por Jorge Navalpotro, con quien mantiene una discreta relación desde hace meses, la influencer intentó continuar con normalidad su escapada andaluza. Pero los micrófonos ya la estaban esperando. «¿Qué tienes que decir sobre el Palace?», «¿Es verdad que os marchasteis sin pagar?», fueron algunas de las preguntas que lanzaron los reporteros. Ella apenas frenó el paso. «No voy a decir nada, gracias», respondió con gesto serio y visiblemente incómoda.

La insistencia de los periodistas no hizo que cambiara de opinión. Al contrario. «Porfa, porfa… es que me tengo que ir rápido», añadió mientras aceleraba el paso para poner fin al incómodo interrogatorio. Ni una explicación, ni una aclaración, ni un desmentido en primera persona. Solo silencio. Una reacción que ha vuelto a disparar las especulaciones. Porque cuando la protagonista decide no pronunciarse, cada gesto acaba analizándose al milímetro. Su lenguaje corporal, la rapidez con la que abandonó la estación o incluso su expresión han sido objeto de comentario en distintos espacios dedicados a la actualidad del corazón.

Mientras tanto, continúan apareciendo nuevas versiones sobre lo ocurrido aquella tarde en el Palace. Algunas publicaciones aseguran que fueron los propios camareros quienes se percataron de que parte del grupo abandonaba el establecimiento antes de cerrar la cuenta. Según estas informaciones, habría sido otro de los comensales, un empresario que se encontraba en una mesa distinta, quien terminó abonando la factura para evitar una situación más incómoda. Incluso han trascendido detalles de la supuesta cuenta: varias cervezas, copas de vino, refrescos, aguas minerales e incluso una copa de ron prémium que elevarían el importe hasta superar los 350 euros.

Sea como fuere, lo cierto es que, después del incómodo encuentro con la prensa, la hija de la infanta Elena y Jorge Navalpotro hicieron cola con total tranquilidad para coger un taxi y continuar su estancia en Sevilla como si nada hubiera ocurrido.