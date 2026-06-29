Ya es oficial: este es el último día de las rebajas de verano 2026

Ya hace una semana que estamos sumergidas en las rebajas de verano 2026. Una vez acabados los descuentos habrá unas semanas con las segundas rebajas, para que te beneficies de ofertas más bajas (sobre el 80%) y luego tocará a su fin. El último día de las rebajas depende, en parte, de cada comunidad autónoma, pero si compras online, entonces se establecen los mismos criterios.

En líneas generales y según CaixaBank, normalmente las rebajas de verano se extienden hasta finales de agosto o principios de septiembre, aunque más allá de esa fecha se pueden encontrar todavía algunos productos con descuento en el interior de muchos comercios que desean liquidar stock. También depende de cada tienda y grupo de marcas, pues no en todos sitios finalizan el mismo día.

El último día de las rebajas de verano 2026

El Corte Inglés

Las rebajas de verano 2026 de El Corte Inglés van del 25 de junio y hasta el 31 de agosto. Los grandes almacenes ofrecerán en sus tiendas web y app, una atractiva propuesta comercial con grandes descuentos en todas las áreas de venta.

Unas rebajas que en moda mujer arrancan con descuentos de hasta el 50% en firmas como Woman El Corte Inglés, Southern Cotton, Tintoretto, Couchel, Roberto Verino y Boss Orange, entre otras. según la compañía, para ofrecer a los clientes un fin de semana más amplio en el que realizar sus compras con comodidad y aprovechar al máximo los descuentos de hasta el 50%.

Grupo Inditex

El Grupo Inditex (Zara, Pull&Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho y Lefties) ha empezado bien sus rebajas de verano. Arrancaron el 24 de junio a las 19 de la tarde en la aplicación de Zara y a las 20h en la web de esta tienda y las otras marcas del grupo. Las rebajas de verano 2026 en este grupo finalizarán de manera oficial el 31 de agosto.

De igual forma, pasa por la tienda porque es posible que queden todavía ofertas más allá del 31 de agosto. Serán pocas y las irán retirando, pero vale la pena quedarse con las últimas gangas que puede haber.

Rebajas en H&M

En esta tienda, donde ya hay rebajas, las ofertas de verano de este año, se acaban el 30 de agosto de 2026 o bien hasta fin de existencias. Puedes comprar y obtener los mejores descuentos tanto en la aplicación, como en su web oficial como poder ir directamente a las tiendas físicas.

Segundas rebajas en tus tiendas favoritas

A la vez, Zara, Massimo Dutti, Bershka y más empiezan con grandes descuentos. Lo que nos espera después son los descuentos de verdad. Estamos en la época del año en la que las rebajas de ese 30 o 50% puede no ser suficiente para nosotros, en especial si lo que queremos es conseguir un descuento extra o más agresivo. Y sobre julio y agosto habrá estos segundos descuentos que pueden llegar al 80%.

Cómo ahorrar en las rebajas de verano

Revisa tu armario de verano

Según CaixaBank, una de las practicas que podemos hacer para ahorrar durante las rebajas de verano 2026 es planificar con antelación lo que se va a comprar es buena idea también en las rebajas de verano. Por eso el momento de revisar tu armario de verano y detectar carencias es en invierno o primavera. Todavía tienes tiempo aunque las rebajas ya hayan empezado.

Planifica compras según su prioridad

Otra de las prácticas es comprar los productos más imprescindibles durante el primer periodo de rebajas para poder utilizarlos ese mismo verano.

Aquello que pueda esperar se puede dejar para las segundas o incluso las terceras rebajas. Ten en cuenta que en este período se devuelven muchos productos que vuelven a estar disponibles y pueden estar incluso a un precio menor que al principio.

El truco viral para poder comprar las prendas de Zara en rebajas

Uno de los aspectos más desconocidos para muchos consumidores es que el inventario de Zara está en constante actualización. Cuando una devolución se registra en el sistema, esa unidad vuelve a estar disponible para la venta. Esto ocurre tanto en las tiendas físicas como en la plataforma online. Como consecuencia, prendas que figuraban como agotadas pueden reaparecer durante unos minutos o unas horas antes de volver a desaparecer.

Así no desesperes si ves la prenda de tu vida agotada, puedes llegar a ella, gracias a las devoluciones. Este fenómeno es especialmente frecuente en artículos muy demandados, como vestidos virales, blazers de tendencia o prendas básicas que suelen agotarse rápidamente.

Por eso, muchos compradores experimentados no dan por perdida una prenda hasta que finalizan completamente las rebajas.