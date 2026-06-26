El amor les sienta mejor que el bronceado: Victoria Federica y Jorge Navalpotro arrasan en Saint-Tropez

El verano ya ha comenzado para Victoria Federica, y todo apunta a que también lo ha hecho una de las etapas más felices de su vida sentimental. La hija de la infanta Elena disfruta de unas semanas marcadas por los viajes, los encuentros con amigos y la complicidad con su pareja, Jorge Navalpotro, con quien mantiene una discreta pero consolidada relación desde finales del pasado año.

Después de asistir a una de las bodas más destacadas del fin de semana en Sevilla, la pareja puso rumbo a uno de los destinos más exclusivos del Mediterráneo: Saint-Tropez. La localidad francesa, habitual refugio de celebridades, empresarios e influencers durante la temporada estival, fue el escenario elegido para combinar compromisos profesionales con unos días de descanso y desconexión. La escapada llegó tras un intenso fin de semana en la capital andaluza, donde Victoria Federica y Jorge coincidieron con numerosos amigos en el enlace de Carmen Laffón y Jaime Palomares. La celebración reunió a buena parte del círculo más cercano de la pareja, convirtiéndose en una ocasión perfecta para disfrutar de un ambiente relajado antes de dar la bienvenida al verano.

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Una vez instalados en la Costa Azul, ambos optaron por compartir algunos momentos del viaje con sus seguidores, aunque cada uno lo hizo a su manera. Victoria Federica publicó una selección de fotografías centradas en los rincones más emblemáticos de Saint-Tropez, mostrando algunos de los planes que realizó durante su estancia. Entre helados, terrazas con encanto y calles llenas de ambiente, la influencer dejó entrever el atractivo del destino, aunque evitó mostrar imágenes junto a su novio.

Sin embargo, fue Jorge Navalpotro quien terminó desvelando el lado más personal de la escapada. A través de un álbum publicado en sus redes sociales, el empresario reunió algunos de los momentos más especiales vividos durante esos días. Las fotografías muestran a la pareja disfrutando de paseos bajo el sol, jornadas en alta mar, baños desde un yate y reuniones con amigos, reflejando una complicidad que no pasó desapercibida para sus seguidores.

Las imágenes transmiten naturalidad y cercanía. Entre sonrisas, abrazos y escenas espontáneas, ambos aparecen relajados y disfrutando de un verano que acaba de empezar. No faltaron tampoco las instantáneas recién salidos del agua, con el cabello aún mojado por la sal del mar y el ambiente propio de unas vacaciones en la Riviera francesa. Aunque desde el inicio de su relación ambos han preferido mantener un perfil relativamente discreto, lo cierto es que cada vez resulta más habitual verles compartiendo planes juntos. En los últimos meses han sido fotografiados en eventos sociales, reuniones con amigos y celebraciones familiares, consolidándose como una de las parejas jóvenes más comentadas de la actualidad.

Su escapada a Saint-Tropez confirma además la pasión que ambos sienten por los destinos exclusivos y las experiencias al aire libre. Navegar por la costa, disfrutar de la gastronomía local y recorrer algunos de los lugares más emblemáticos del sur de Francia formaron parte de un viaje en el que también hubo tiempo para relajarse lejos del foco mediático. Con la llegada del verano, todo indica que Victoria Federica continuará combinando sus compromisos profesionales como creadora de contenido con nuevas escapadas y apariciones públicas. Mientras tanto, su historia con Jorge Navalpotro parece avanzar con paso firme, demostrando que ambos atraviesan un momento especialmente dulce tanto a nivel personal como social.