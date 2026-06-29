Iker Jiménez impactado ante la última película de Spielberg: «Me puse a llorar como un niño»

Iker Jiménez ha caído rendido ante El día de la revelación, la última película dirigida por Steven Spielberg. El presentador de Cuarto Milenio quiso hablar, al finalizar el programa del pasado domingo 28 de junio, de su experiencia en el cine tras ver la cinta sobre extraterrestres y que se ha convertido en una de las producciones más destacadas de la temporada. El filme cuenta cómo la humanidad descubre que llevamos casi ocho décadas conviviendo con extraterrestres, un tema del que el comunicador de Mediaset España sabe bastante.

«Lloré como un niño»

El pasado domingo, Iker Jiménez quiso compartir con su audiencia de Cuarto Milenio la experiencia que había tenido en el cine viendo El día de la revelación. El presentador aclaró que, hacia el final de la cinta, tuvo que necesitar el apoyo de su mujer: «Carmen me quiso dar la mano porque me vio angustiado. Hay veinte minutos que me puse a llorar como un niño en mitad del cine. Imagínense el papelón. Si pudiera haberlo evitado, lo hubiera evitado».

«Me veía tan reflejado»

«Yo ya sabía que a muchos no les había gustado, me da exactamente igual. Pero llega el momento de la revelación donde se juntan televisión, archivos y el secreto, y un equipo como el que tenemos aquí, me veía tan reflejado… y poder, ojalá, algún día, dar esa noticia», continuó diciendo Jiménez.

A continuación, Iker advirtió a los espectadores de que iba a contar un spoiler de la última película de Spielberg, pero que para él era importante para entender la experiencia que vivió en el cine. «Es que hay un instante en el que se ve a los técnicos, realizadores, cámaras, compañeros de producción… cuando en una pequeña emisora, déjenme este spoiler, se da una gran revelación que tiene que ver con archivos de OVNIS del ejército americano. Es tan absolutamente emocionante, magistral, sensacional… que yo no quería, pero se me caían las lágrimas».