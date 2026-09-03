Las lágrimas de Luna Serrat al ver a Dani Ceballos volver al Betis nueve años después y con sus dos hijas recién nacidas

Hay regresos que se celebran con una camiseta, un contrato y una ovación. Y hay otros que tienen mucho más que ver con la vida que con el fútbol. Dani Ceballos ha vuelto al Betis nueve años después de abandonar el club que le vio crecer, pero esta vez lo ha hecho convertido en un hombre completamente distinto y acompañado por una familia que apenas acaba de estrenar. El futbolista, que a sus 30 años regresa al equipo verdiblanco tras sus etapas en el Real Madrid y el Arsenal, vivió este miércoles una presentación especialmente emotiva en Sevilla. Entre el público estaban Luna Serrat y sus dos hijas, unas mellizas que apenas tienen un mes de vida, y que se han convertido en las protagonistas involuntarias del nuevo capítulo de la vida del jugador.

Luna, nieta de Joan Manuel Serrat, acudió a la Ciudad Deportiva Luis del Sol con las pequeñas y se sentó junto a Salomé Fernández, madre de Ceballos, que ayudó a cuidar de las niñas durante el acto. Con una bufanda del Betis sobre los hombros y visiblemente emocionada, la joven no pudo contener las lágrimas cuando apareció en las pantallas un vídeo especialmente preparado para el futbolista. No era un mensaje cualquiera. Era la manera de Luna de recordar una conversación que ambos mantuvieron cuando apenas comenzaban su relación y que ahora, años después, ha terminado convirtiéndose en una realidad.

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«En nuestra primera cita tú me dijiste que el sueño de tu vida era que algún día tus hijos pudieran verte jugar al fútbol», comenzaba el mensaje. Una frase que adquirió un significado especial teniendo en cuenta que Dani y Luna se han convertido en padres por primera vez hace apenas unas semanas. «¡Quién nos iba a decir entonces que ese sueño lo podríamos vivir juntos!», continuaba ella. Después, Luna quiso poner el foco en el hombre que hay detrás del futbolista: «Estamos tremendamente orgullosas de ti, de la persona que eres, pero sobre todo del padre en el que te has convertido durante el último mes».

Las imágenes de Ceballos junto a sus hijas hicieron el resto. Luna se emocionó hasta las lágrimas mientras contemplaba desde la grada un momento que resumía perfectamente el cambio que ha experimentado la pareja en los últimos meses. De hablar de un futuro hipotético con hijos a tener a sus dos pequeñas presentes en la primera gran celebración de la nueva etapa profesional de su padre. «Nos hace especialmente felices verte volver a casa», añadió Luna, que quiso recordar también el vínculo que el futbolista mantiene con el Betis. Ceballos llegó al club siendo juvenil, debutó con el primer equipo y se marchó en 2017 rumbo al Real Madrid. Nueve años después, regresa a Sevilla con una carrera mucho más consolidada y después de haber vivido también una etapa en el fútbol inglés. Pero esta vez la vuelta tiene una dimensión personal que no tenía entonces.

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«Volverte a ver en el equipo del que tantas veces nos has hablado, del que tantos recuerdos guardas y del que siempre presumes con tanto orgullo», decía Luna en el vídeo. Y remataba recuperando aquella vieja promesa: «Hoy empieza una nueva etapa, pero esta vez con una diferencia: tendrás a tus niñas mirándote desde la grada para cumplir el sueño del que un día me hablaste».

El mensaje provocó una evidente emoción en Ceballos, que escuchó las palabras de su pareja mientras se proyectaban las imágenes familiares. El futbolista vuelve al club de su infancia convertido en padre de dos niñas, y precisamente ellas fueron uno de los grandes motivos que han marcado esta decisión. Durante su presentación, el jugador reconoció que Sevilla era la ciudad idónea para que sus hijas crecieran y que su regreso al Betis supone también recuperar una parte importante de sus raíces.

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La familia, de hecho, ya tiene previsto comenzar una nueva vida en la capital hispalense. La mudanza, sin embargo, tendrá que esperar unos días. Luna continúa adaptándose a la nueva realidad de tener dos bebés en casa y reconocía tras la presentación que la logística es complicada con las pequeñas teniendo apenas un mes. Su intención es instalarse en Sevilla aproximadamente en quince días, cuando pueda reunirse allí definitivamente con Ceballos, que ya ha comenzado su nueva etapa deportiva. Será entonces cuando la pareja pueda comenzar a construir su vida en Sevilla como una familia de cuatro. Una familia que acaba de nacer prácticamente al mismo tiempo que el futbolista recupera el que considera su hogar deportivo.

El nacimiento de las mellizas se anunció el pasado 23 de julio. Luna y Dani compartieron entonces varias fotografías en blanco y negro de las recién nacidas y un mensaje que resumía la felicidad que estaban viviendo: «El amor que imaginábamos se quedó corto». La llegada de las pequeñas convirtió además a Joan Manuel Serrat en bisabuelo por partida doble, una nueva generación que se incorpora a una familia especialmente vinculada a la música y ahora también al fútbol.

Desde aquel momento, Luna ha ido compartiendo pequeñas pinceladas de su nueva vida como madre. Sin revelar públicamente los nombres de las niñas, la nieta del cantautor ha contado cómo tanto ella como Dani están aprendiendo a organizarse y a encontrar nuevas rutinas. «Poquito a poco, los días van siendo menos caóticos», explicaba recientemente. «Todo ha cambiado muchísimo desde que llegaron ellas, pero hay una cosa que sigue exactamente igual desde el primer día: no puedo parar de mirarlas». También Ceballos ha reconocido que convertirse en padre ha cambiado sus prioridades. Y el regreso al Betis llega precisamente en ese momento. Nueve años después de marcharse, vuelve a Sevilla con una carrera hecha, pero también con una familia que acaba de empezar.