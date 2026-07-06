El motivo por el que Luna Serrat mantiene en secreto el nombre de sus hijas: «No es algo racional»

La cuenta atrás está a punto de llegar a su fin. En cuestión de días, Luna Serrat y Dani Ceballos darán la bienvenida a sus dos primeras hijas en común y, como no podía ser de otra manera, en esta recta final, las emociones de toda la familia están a flor de piel. La nieta de Joan Manuel Serrat ha contado desde el principio a sus seguidores de Instagram cómo está viviendo su embarazo. De hecho, aunque en todo momento se ha mostrado muy feliz por la dulce etapa que está viviendo, también ha compartido todos los síntomas a los que ha hecho frente y que no han sido nada llevaderos. No obstante, en su última aparición en el universo 2.0, Luna ha ido un paso más allá y ha confesado cómo va a gestionar la exposición pública de las dos menores cuando nazcan.

Todo ha ocurrido cuando los internautas le han preguntado por los nombres que han elegido para las dos pequeñas. Una cuestión que todavía no ha desvelado y que parece que continuará siendo un secreto. «Chicos, el tema de los nombres, a ver si consigo contároslo sin parecer muy petarda. […] Cuanto más cerca estoy de ser madre, más miedo me da todo. Es una sensación muy difícil de explicar. Me da miedo ir en coche, caerme… A cada ecografía entro llorando hasta que escucho los dos corazones. Y algo parecido me pasa con su intimidad», comenzaba a escribir.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luna Serrat ☾ (@lunaserrat)

Luna se sinceraba y señalaba que tal vez el hecho de haber padecido un embarazo de alto riesgo ha propiciado que su instinto de protección y el de su pareja «se haya multiplicado», ya que llevan nueve meses «viviendo todo con algo de miedo». Es por ello por lo que, aunque sabe que detrás de la pantalla hay «muchísima gente maravillosa con intenciones buenas», asegura que no logra estar tranquila del todo. «Todavía no conocemos a nuestras hijas, no las hemos visto ni las hemos podido abrazar, y compartir cosas sobre ellas tan pronto me cuesta. Me cuesta contaros sus nombres, decir en qué semana estoy o enseñaros su habitación. No es algo racional, es un instinto de protección que no esperaba sentir con tanta intensidad», explicaba.

La joven continuaba señalando que lo que más deseaba en estos momentos era dar a luz ya y tener a las dos bebés con ellos, que estuvieran sanas y poder protegerlas. «Quizá cuando nazcan, y las tenga por fin conmigo, sienta que ha llegado el momento de compartir más cosas o quizá no. Todavía no lo sabemos. Pero solo quería que lo supiérais, porque me lo preguntáis siempre con muchísimo cariño y no quiero que penséis que no respondo porque no me apetece. Es simplemente que las siento tan pequeñas, tan frágiles y tan indefensas, que ahora mismo no me nace exponer nada de ellas», sentenciaba.

Antes de terminar, la chica de Ceballos confesaba que ojalá pronto terminara este sentimiento, porque aseguraba «que no le gustaba vivir con tantos miedos». No obstante, al mismo tiempo, entendía que era parte del proceso por el que estaba atravesando.