Los 5 estrenos que llegan esta semana a Movistar Plus: documentales emocionantes, una joya del anime y lo último de Almodóvar

El éxito global de Toy Story 5 viene avisando de lo que parece que va a ser uno de los mejores veranos recientes en el mercado de la exhibición. Entre otras cosas, porque además de los resultados millonarios de los juguetes de Pixar, a la cartelera internacional todavía le queda por recibir a La Odisea de Christopher Nolan y al siguiente capítulo superheroico de Tom Holland, Spider-Man: Brand New Day. Por el momento y, mientras esperamos la inminente llegada a los cines de dichas superproducciones, Movistar Plus nos trae esta semana cinco estrenos estimulantes que sirven como la prescripción semanal perfecta para todos esos suscriptores que busquen nuevos contenidos en la marca de vídeo bajo demanda de Telefónica:

Los 5 mejores estrenos que llegan a Movistar Plus esta semana

1. ‘Ganas de vivir’

Es uno de los dos emocionantes documentales que esta semana presenta entre sus estrenos Movistar Plus. Una pieza deportiva que sigue a la atleta paralímpica Desirée Vila, poniendo el foco en una mirada íntima sobre la superación, identidad y aceptación. Ganas de vivir es el debut en la dirección de Juan Manuel Montilla, más conocido como su nombre de rapero «El Langui».

Ganador del Goya a la mejor canción y mejor actor revelación por El truco del manco (2008), El Langui se rodea de varias personalidades relacionadas con el mundo del deporte como Vicente Del Bosque o Almudena Cid, así como de perfiles reconocidos que son la viva imagen de la superación ante la discapacidad en España, como Irene Villa.

Fecha de estreno: Lunes, día 6 de julio

2. ‘ChaO’

Yasuhiro Aoki debuta en la dirección en solitario con este largometraje de animación que mezcla romance y fantasía. Se llevó el premio especial del jurado en el Festival de Annecy de 2025 y ahora, su presencia como estreno exclusivo de Movistar Plus le ofrece una oportunidad única a los espectadores de acceder a esta narración, donde en una sociedad futura conviven humanos y sirenas. La trama comienza cuando un oficinista recibe la insólita propuesta de casarse con la princesa del reino de las sirenas.

Fecha de estreno: Martes, día 7 de julio

3. ‘Ella, maldita alma’

Adaptando el relato de Manuel Rivas, Aurora Guerra (Acacias 38, El secreto del puente viejo) nos trae un drama romántico que tiene como principal reclamo la presencia de las estrellas españolas Maxi Iglesias y Martiño Rivas. El argumento nos presenta a Fermín, un joven y atractivo sacerdote que es admirado y querido en el pueblo costero en el que se sitúa su parroquia. Sin embargo, todo cambia prematuramente cuando su primo y la esposa de este se mudan allí.

Fecha de estreno: Jueves, día 9 de julio

4. ‘Amarga Navidad’

Se fue de vacío en la pasada edición de Cannes, pero la crítica y el público han quedado prendidos de esta última narración crepuscular de Pedro Almodóvar. Un retrato metacinematográfico con una Aitana Sánchez-Gijón simplemente espectacular.

Fecha de estreno: Viernes, día 10 de julio

5. ‘Nuevos horizontes’

Nominada al Oscar al mejor largometraje documental, esta pieza iraní nos pone en la piel de Sara Shahverdi, la primera concejala electa de su pueblo que se propone, contra varias voces discordantes, romper varias tradiciones patriarcales. Pronto surgen las voces que cuestionan sus métodos e intenciones.