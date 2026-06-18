Georgina Rodríguez recuerda a su hijo Ángel con una imagen al cielo que emociona a sus seguidores

Georgina Rodríguez ha compartido una imagen cuando menos significativa que ha emocionado, y mucho, a sus seguidores. El 18 de abril de 2022, la de Jaca vivió uno de los peores días de su vida. En el parto de sus mellizos, la modelo y su pareja, Cristiano Ronaldo, perdían a Ángel, su hijo. Un episodio doloroso que el paso del tiempo no ha podido aliviar. De hecho, cada vez que la futura mujer del jugador de la Selección de Portugal recuerda a su vástago fallecido, es imposible que no se rompa. Sin embargo, eso no ha supuesto que le olvide. Es más, en su memoria, y también en sus redes sociales, lo tiene más que presente.

La tierna imagen de Georgina Rodríguez en recuerdo a su hijo

A través de un comunicado conjunto en el universo 2.0, Georgina y Cristiano anunciaron el fallecimiento de su bebé recién nacido. «Con nuestra más profunda tristeza tenemos que anunciar el fallecimiento de nuestro hijo. Es el dolor más grande que unos padres pueden sentir. Solo el nacimiento de nuestra hija nos da la fuerza para vivir este momento con algo de esperanza y felicidad. Queremos agradecer a los doctores y enfermeras por su cuidado y apoyo. Estamos devastados por esta pérdida y rogamos privacidad en este duro momento. Bebé, eres nuestro ángel. Siempre te amaremos. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez», deslizaron.

También, en el documental que lleva su nombre, Georgina se rompió al hablar de su bebé fallecido, al que llamaron Ángel. «Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida en un instante. Me pregunté cómo iba a seguir adelante, y la respuesta no tardó en llegar. La tenía más cerca de lo que creía. Miré a los ojos de mis hijos, y allí descubrí que la única manera que teníamos de seguir adelante era estando unidos. Sigo siendo la misma, sin ser igual. Cristiano, como padre, como amigo… ha sido un papel superimportante. Dios pone en tu camino a las personas ciertas para que vivas tu vida con plenitud. Ángel me ha traído a la vida muchísimo amor, mucha tristeza, pero mucho amor también. Ha venido a darnos una lección de vida… y está con nosotros. Lo que pasa es que, bueno, al final, la vida es así», confesó.

Durante estos cuatro años, Rodríguez ha tratado de mantener vivo el recuerdo de su hijo pese a ser una herida que, como es lógico, no ha cerrado. Eso no significa que no hable sobre él y, de hecho, en las últimas horas, ha compartido una imagen cuando menos reveladora.

En la fotografía publicada por la aragonesa, el gran protagonista es un atardecer en tonos rosados en el que se aprecia un corazón. Una imagen que Georgina no ha dudado en inmortalizar y compartir como un guiño a Ángel.