Todo sobre ‘Domani’: el «blockbuster de autor» de Santos Bacana que revela un Madrid nunca visto

Pocas horas después de confirmar la renovación para una segunda temporada de Se tiene que morir mucha gente, Movistar Plus continúa su compromiso con el audiovisual patrio anunciando su próxima y ambiciosa película: Domani. Un título dirigido por Santos Bacana; coproducido por su sello, Little Spain, Piano y que en España estará distribuido por Elastica Films. Pero ¿de qué trata esta historia que sus creadores definen como un «blockbuster de autor» en la que la ciudad de Madrid respira como un personaje más de la trama?

Para entender la expectación con el largometraje, tan sólo debemos prestar atención a todo el equipo artístico que rodea el proyecto. Bacana es un realizador curtido en el ámbito del videoclip, habiendo firmado un gran número de piezas para C. Tangana y siendo un creativo clave en toda la transformación identitaria y creativa del rapero de este hacia El Madrileño. Ahí está su nominación al Goya al mejor documental por Esta ambición desmedida. Una producción que firmó con otros dos integrantes de Little Spain, Cristina Trenas y Rogelio González. Trenas produce para la compañía, mientras que María Zamora hace lo propio para Elastica, contando con la participación especial de Tangana (Antón Álvarez) en el reparto.

‘Domani’: una dramedia con Madrid como protagonista

Según reza la nota de prensa, la sinopsis de Domani nos pone en la piel de Alfonso Luna, quien regresa a Madrid desde Miami para declarar ante la justicia por un antiguo accidente de tráfico. El demandante le pide una cantidad de dinero enorme para no ir a juicio y lo que en principio iba a ser un breve paso por la ciudad, pronto se convierte en toda una serie de encuentros con viejos amigos de la farándula que lo arrastran a la vida nocturna de la capital.

«Alfonso buscará desesperadamente la forma de reunir el dinero, pero en esa frenética huida hacia adelante por las calles de la urbe se dará cuenta de que no puede seguir dejándose llevar, y tendrá que afrontar todo lo que dejó atrás cuando se fue de Madrid», explican en el comunicado.

Rodada en 35 mm, las productoras Cris Trenas y María Zamora han descrito el proyecto de la siguiente forma:

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«Es la película de Madrid que aún no se ha hecho. Un recorrido por una ciudad en constante movimiento, donde la cultura, el arte y la música conectan a personajes de mundos muy diferentes»

Conforme afirman ambas, con Domani tuvieron claro que tenían una historia de mirada autoral con potencial para atraer a un gran número de espectadores, generando así una especie de «blockbuster de autor».

Una historia personal: un «coming of age» tardío

Santos Bacana coescribe el guion junto a Clara Roquet, ganadora del Goya a le mejor dirección novel por Libertad (2022) y Eduard Sola, ganador del premio Goya al mejor guion original por Casa en llamas (2024). Pero esta, no deja de ser una historia personal que el director define como un «coming of age tardío» que nació cuando iba y venía de Los Ángeles para crear Little Spain como director creativo del disco de C. Tangana, El Madrileño.

«Siempre he dicho que es la historia de un tipo que no sabe decir que no en Madrid. Y lo es. Pero también es una película sobre volver», explica Bacana.

¿Quién aparece en el reparto?

Domani está protagonizada por Daniel Ibáñez (Segundo premio), Milena Smit (Amarga Navidad) y Rubén Ochandiano (Los abrazos rotos). Tras ellos, Flores Valdepeñas, Ilse Salas, Mina Serrano, Gustavo Salmerón y Diego Calva conforman el elenco principal.

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Todavía no tiene una fecha de estreno oficial, aunque hoy se ha anunciado el arranque del rodaje. Se espera que Domani llegue a los cines en algún momento de 2027.