La Reina Letizia huele siempre igual de bien y hay una razón muy concreta: los 6 perfumes florales que nunca faltan en su tocador

Las rebajas de verano suelen ser el momento perfecto para renovar fragancias y descubrir perfumes icónicos que, durante el resto del año, pueden resultar menos accesibles. Este 2026, algunas de las propuestas más interesantes llegan de la mano de clásicos femeninos que destacan por su personalidad, elegancia y versatilidad. Llevan los ingredientes que más le gustan a la Reina Letizia porque comparten una característica común: son perfumes florales con identidad propia, capaces de adaptarse a distintos estilos y momentos sin perder su esencia.

En un mercado donde constantemente aparecen lanzamientos efímeros impulsados por tendencias pasajeras, estas fragancias han conseguido mantenerse vigentes gracias a composiciones equilibradas y reconocibles. Cada una representa una manera diferente de entender la perfumería femenina. Mientras una apuesta por la frescura floral inspirada en la naturaleza, otra evoca la ligereza del aire y la sensación de libertad, y la tercera se posiciona como una opción sofisticada para quienes buscan una firma olfativa más intensa. Además, actualmente pueden encontrarse con descuentos muy atractivos, convirtiéndose en una oportunidad para quienes desean incorporar perfumes de calidad a su colección.

Los perfumes florales que gustan a la Reina Letizia

Aunque las modas cambian constantemente, algunos perfumes consiguen permanecer durante años entre los favoritos del público. La clave suele encontrarse en fórmulas equilibradas, materias primas de calidad y una personalidad fácilmente reconocible.

Los perfumes florales seleccionados destacan precisamente por esa combinación de tradición, elegancia y capacidad para conectar con distintas generaciones de mujeres.

Agua Fresca de Rosas, un clásico atemporal

Entre las fragancias más representativas de la perfumería española Druni, destaca Agua Fresca de Rosas, de Adolfo Domínguez. Se trata de un perfume que ha acompañado a varias generaciones gracias a su carácter fresco, delicado y muy fácil de llevar.

Su composición gira alrededor de la rosa de Bulgaria, una de las materias primas más apreciadas dentro del universo de la perfumería. Las notas de salida combinan pomelo, bergamota y mandarina, aportando una sensación luminosa desde el primer instante. En el corazón aparecen la rosa, el jazmín, la lila y el lirio de los valles, mientras que el fondo incorpora sándalo, ámbar, almizcle y musgo de encina.

El resultado es una fragancia floral con un perfil limpio y elegante, ideal para el día a día. Actualmente puede encontrarse por 27,95 euros frente a su precio habitual de 47 euros, lo que supone un descuento del 41%.

Aire de Loewe y la elegancia de la sencillez

Loewe ha construido una de las colecciones de perfumes más reconocidas de Europa, y Aire continúa siendo una de sus creaciones más apreciadas.

Este Eau de Toilette pertenece a la familia floral verde afrutada y transmite la sensación de caminar entre jardines y árboles en flor. Entre sus notas destacan el limón, el jazmín y el gálbano verde, ingredientes que aportan una sensación de frescura natural muy característica.

Forma parte de la colección Botanical Rainbow de Loewe, inspirada en la diversidad de la naturaleza. Actualmente está disponible por 38,95 euros frente a los 65 euros de su precio original, con una rebaja cercana al 40%.

Mandorlo di Sicilia Eau de Toilette de Acqua Di Parma

Abre con la nitidez vibrante del anís estrellado y los cítricos italianos, que dejan paso a notas cremosas y calmantes de almendra verde y exótico ylang-ylang para dejar un fondo de suave cedro, dulce vainilla y almizcle.

Eau du Soir, sofisticación en estado puro

Para quienes prefieren perfumes más intensos y con una presencia marcada, Eau du Soir de Sisley representa una de las opciones más exclusivas de esta selección.

Esta fragancia pertenece a la familia floral aldehídica y destaca por una estructura compleja y refinada. Sus notas de salida incluyen syringa e ylang-ylang, mientras que el corazón desarrolla acordes de rosa y jazmín. El fondo combina ámbar y pachulí, creando una estela elegante y duradera.

Su precio actual es de 89,95 euros, frente a los 128 euros habituales, lo que supone un descuento cercano al 30%.

Rose Chérie Eau de Parfum de Guerlain

Una fragancia romántica salpicada de toques olfativos suaves y difuminados: el verde tierno de la almendra, el rosa pálido de los pétalos, el rosa más intenso de las notas de frambuesa y el malva de la nota de violeta.

Cheirosa 62 Perfume Mist de Sol de Janeiro

La fragancia que te transporta de inmediato a las cálidas playas de Río de Janeiro. Inspirada en los embriagadores aromas de pistacho, almendra y caramelo de mantequilla salada reinventa el ‘gourmand’.

Cómo elegir la fragancia adecuada

La elección de un perfume depende de numerosos factores. No solo influyen las preferencias personales, sino también la estación del año, el estilo de vida y el contexto en el que se utilizará.

Agua Fresca de Rosas resulta ideal para quienes valoran la naturalidad y la frescura. Aire de Loewe encaja con perfiles que buscan sofisticación discreta, mientras que Eau du Soir se orienta a quienes desean una fragancia más intensa y distinguida.