La frase de Rocío Jurado en 1995 que todavía resuena: «El único sujetador que me importa es el mental»

Hay respuestas que sobreviven al paso del tiempo y terminan convirtiéndose en auténticos símbolos. Rocío Jurado protagonizó una de ellas en 1995, durante una entrevista cuando una colaboradora le hizo una pregunta sobre su talla de sujetador. La artista, lejos de quedarse callada o esquivar la cuestión, respondió con una frase que provocó las risas del público y que todavía hoy se comparte. «El único sujetador que me importa es el mental. Ese es el que tú te tendrías que poner para no hacerme estas preguntas».

Aquella intervención no fue simplemente una salida ingeniosa de la cantante de Chipiona. También puso sobre la mesa una realidad muy presente en los medios de comunicación de aquella época, que eran las preguntas sobre el físico y la intimidad de las mujeres que ocupaban espacios públicos. Rocío Jurado dejó claro que su carrera, su talento y sus opiniones merecían mucha más atención que sus medidas corporales.

La entrevista de 1995 que dejó una frase para la historia

El momento se produjo en el programa Un paseo por el tiempo, presentado por Julia Otero y emitido el 29 de junio de 1995. Durante la conversación, Lourdes Lancho preguntó a la artista si no le daba vergüenza interpretar una canción como Lo siento, mi amor, en cuya letra una mujer reconoce que ya no siente lo mismo durante una relación íntima.

La respuesta de Rocío Jurado fue igual de directa. Aseguró que se sentía orgullosa de cantar algo así porque rompía con una tradición en la que eran los hombres quienes expresaban sus deseos y abandonaban a las mujeres. Después llegó la pregunta sobre su sujetador y la cantante aprovechó para responder con una de las réplicas más ingeniosas de la televisión española.

Rocío Jurado, una mujer adelantada a su época

La frase encajaba perfectamente con la personalidad de una artista que nunca tuvo demasiados problemas para expresar sus opiniones. Rocío Jurado defendió públicamente el divorcio, la libertad sexual femenina y la igualdad entre hombres y mujeres, cuestiones que durante décadas estuvieron rodeadas de prejuicios en España.

En una entrevista, la cantante explicó su manera de entender el feminismo con otra declaración muy significativa. «Soy feminista. No soy detractora del hombre, para nada. Soy defensora de los derechos de la mujer, que es diferente». Su repertorio también contribuyó a cuestionar los papeles tradicionales que se atribuían a las mujeres en las relaciones sentimentales. ￼

Un mensaje que sigue vigente tres décadas después

Rocío Jurado falleció el 1 de junio de 2006, pero su figura continúa despertando interés mucho más allá de su trayectoria musical. Su manera de enfrentarse a preguntas incómodas, su seguridad y su defensa de la autonomía femenina han contribuido a que nuevas generaciones descubran una faceta reivindicativa que en ocasiones quedó eclipsada por su condición de estrella de la copla.