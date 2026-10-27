La tajante respuesta de Ortega Cano sobre qué pensaría Rocío Jurado de las palabras de Rosa Benito: «Paso de todo»

Rosa Benito ha sorprendido desde Honduras al desvelar una de las preguntas que, según su testimonio, su cuñada Rocío Jurado se hacía de manera recurrente: «¿Mi hija no tiene sentimientos de madre?». A esto añadía que sabía de primera mano que la artista «se hartó de llorar» por su hija y que lo pasó muy mal con muchas de sus decisiones. Unas declaraciones que no han pasado desapercibidas y que, como no podía ser de otra manera, han situado a Ortega Cano en el centro de todas las miradas, ya que son muchos los que quieren saber si la versión de Rosa es cierta. Sin embargo, las únicas palabras que el torero ha pronunciado al respecto han dejado más que claro que no quiere estar vinculado con ningún tipo de polémica similar.

«Yo no voy a decir nada. Yo entiendo que ustedes tienen que trabajar y hacer sus cosas, pero yo paso de todo», decía de una manera contundente, dejando en el aire si la que llegó a ser su cuñada dice la verdad o si, por el contrario, ha contado una versión que no corresponde a la realidad. Todo ha ocurrido mientras disfrutaba de un paseo matutino por los alrededores de su domicilio madrileño, y aunque ha preferido guardar silencio y no alimentar la controversia, no ha tenido problema en responder sobre cómo se encuentra su estado de salud. «Si, bien, bien. Estoy bien», decía sin querer entrar en demasiados detalles.

En el lado contrario de la balanza, Rosario Mohedano, hija de Rosa Benito y Amador Mohedano, ya ha advertido de que cuando su madre regrese a España después de su experiencia en Supervivientes All Stars, le dará un tirón de orejas por hablar de las polémicas familiares y sincerarse de esta manera.

Las demoledoras palabras de Rosa Benito en ‘Supervivientes’

Más allá de hablar de lo que opinaba Rocío Jurado sobre su hija, Rosa Benito tampoco ha tenido reparo desde Honduras de comentar que la actitud que Rocío Carrasco ha tenido con su familia durante estos últimos años no ha sido la correcta. Centrándose especialmente en la relación que mantiene a día de hoy con su hija.

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«Ha vendido a toda su familia para pagar una deuda. […] A Rocío Flores le han hecho mucho daño. Y se lo ha hecho su madre. […] Yo me puedo separar de mis hijos, pero no crearles ningún trauma. […] Pero vamos, esa niña (Rocío Flores) era para haberse quitado del medio», confesaba. Una percepción que encaja con las palabras que la propia joven pronunció hace tan solo unas semanas en ¡De viernes!, donde aseguró que llegó a sentir vergüenza al salir a la calle y que tuvo un momento en el que pensó que «lo mejor era desaparecer».