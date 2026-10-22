Rosa Benito desvela la dolorosa pregunta que se hacía Rocío Jurado sobre su hija: «¿No tiene sentimientos como madre?»
Rosa Benito sentencia la docuserie de Rocío Jurado, de la que ha sido excluída: «Iba a decir una cosa, pero me callo»
Rosa Benito revela que Rocío Jurado se arrepintió de su testamento
Rosa Benito se está abriendo como nunca durante su segundo paso por Supervivientes. La ex mujer de Amador Mohedano está aprovechando su convivencia con el resto de concursantes para compartir numerosas anécdotas y recuerdos de su pasado, algunos de ellos relacionados directamente con Rocío Jurado, su cuñada, con quien mantuvo una estrecha relación personal y profesional durante años, ya que trabajó a su lado como estilista.
Sin ir más lejos, tal y como se puede ver en un avance difundido por el propio programa en las últimas horas, Rosa ha sorprendido al desvelar una de las preguntas que, según su testimonio, la artista se hacía de manera recurrente y que hasta ahora no había trascendido públicamente. Una reflexión especialmente delicada, puesto que estaba relacionada con la opinión que Rocío Jurado tenía sobre el vínculo de su hija, Rocío Carrasco, con sus propios hijos. «Decía mi cuñada: ¿Mi hija no tiene sentimientos de madre?», confesaba.
Ver esta publicación en Instagram
Pero esa no era la única declaración que hacía al respecto. Rosa Benito contaba que la intérprete de Como una ola «había llorado mucho» por su hija, la cual, siguiendo su propia versión, no había tenido ningún tipo de problema en «vender a su familia para pagar una deuda». «A mí me puso verde. Bueno, a todo el mundo. Incluso a mi hija, que era una hermana para ella», recordaba. Añadía que, cuando hizo su primera portada en las revistas, que salía con un collarín por el accidente que sufrió, Carrasco no hizo ningún tipo de referencia a su madre, dejando entrever que cuando su cuñada cogió la entrevista, se quedó decepcionada. «Todo era el otro», comentaba, haciendo referencia a Fidel Albiac.
Sin ningún tipo de filtro, Rosa Benito definía a Carrasco como «una tía muy mala» y aseguraba que a su hija, le había hecho mucho daño. «A Rocío Flores le han hecho mucho daño. Y se lo ha hecho su madre. Yo me puedo separar de mis hijos, pero no crearles ningún trauma. […] Pero vamos, esa niña (Rocío Flores) era para haberse quitado del medio», confesaba. Una percepción que encaja con las palabras que la propia joven pronunció hace tan solo unas semanas en ¡De viernes!, donde aseguró que llegó a sentir vergüenza al salir a la calle y que tuvo un momento en el que pensó que «lo mejor era desaparecer».
Estas declaraciones sobre Rocío Jurado no han sido las únicas que ha hecho Rosa Benito durante su paso por Supervivientes All Stars. Cuando protagonizó su propio puente de las emociones, la madre de Chayo Mohedano no pudo evitar llorar al recordar cómo fue la última vez que trató con Rocío Jurado. «La arreglé, la peiné, le puse un camisón que a ella le gustaba… Y ese fue el último día que yo la vestí para irse y no verla nunca más», contaba.