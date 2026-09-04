La investigación sobre la muerte de Isak Andic, fundador de Mango, continúa abierta y nuevas declaraciones podrían aportar información sobre la situación familiar que atravesaba el empresario en los meses anteriores a su fallecimiento. Andic murió el 14 de diciembre de 2024 después de precipitarse desde una altura aproximada de cien metros durante una excursión por Montserrat junto a su hijo Jonathan.

La familia ha defendido desde el primer momento que se trató de un accidente. Sin embargo, los Mossos d’Esquadra, la Fiscalía y la jueza que instruye el caso continúan analizando las circunstancias del suceso y consideran que existen indicios que justifican investigar una posible participación de Jonathan Andic en la muerte de su padre.

A esta investigación se ha incorporado ahora el testimonio de un antiguo trabajador de la casa del empresario, que ha hablado con la periodista Leticia Requejo para el programa de Ion Aramendi. Su relato se centra especialmente en la relación entre padre e hijo y en el deterioro que habría experimentado durante el último año de vida de Isak.

Paula Nata, el detonante del distanciamiento

Según este testimonio, «la relación meses antes no era buena». El antiguo empleado habría explicado que entre ambos existían «muchísimas diferencias personales, profesionales», además de una tensión que se habría prolongado durante bastante tiempo.

Uno de los episodios que habría agravado la situación tuvo lugar en marzo de 2024. Jonathan comunicó a su padre que tenía previsto casarse con Paula Nata, una relación que, según el testimonio difundido, no contaba con la aprobación de Isak Andic. El fundador de Mango habría llegado incluso a decirle a su hijo que no asistiría a la boda.

Pero las diferencias no terminaron ahí. En septiembre de aquel mismo año, Isak Andic decidió reunir a sus tres hijos durante un viaje en barco por Formentera. El objetivo, según la información difundida, era intentar acercar posiciones y recuperar la relación familiar.

Durante aquella estancia se produjo una nueva situación que habría provocado un fuerte impacto en el empresario. Jonathan le habría confesado que ya se había casado con Paula Nata y que lo había hecho «sin un acuerdo prematrimonial».

La reacción de Isak habría sido negativa. «Isak no se lo tomó nada bien», señala el testimonio recogido por Requejo. La situación terminó provocando que el empresario abandonara el viaje antes de lo previsto.

El antiguo trabajador sostiene que aquel episodio supuso un punto de inflexión definitivo entre ambos. «Hay un giro de 180 grados en la relación entre padre e hijo», habría explicado al programa, al relatar lo sucedido en Formentera. La distancia, según esta versión, fue absoluta durante los meses siguientes. «No hablaron desde ese viaje y no se volvieron a ver», asegura el testimonio.

El viaje tuvo lugar apenas tres meses antes de la muerte de Isak Andic. Ahora, estas declaraciones forman parte del contexto que deberán valorar los investigadores, aunque por sí mismas no determinan responsabilidades ni permiten establecer qué ocurrió exactamente durante la excursión de Montserrat.

La causa judicial continúa abierta y serán las autoridades las encargadas de esclarecer las circunstancias del fallecimiento del empresario.