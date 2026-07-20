Aitana se enfada tras la anulación del gol de Nico Williams en la final del Mundial: «¿El VAR no existe hoy o qué?»

España vive un momento histórico tras conquistar su segunda estrella en un Mundial. La Selección Española, dirigida por Luis de la Fuente, volvió a hacer vibrar a todo un país en una final cargada de emoción, intensidad y también de polémica arbitral. Desde horas antes del encuentro, miles de aficionados se echaron a las calles y se reunieron frente a las pantallas para acompañar a La Roja en una noche inolvidable que terminó con el título mundial.

Más allá de la celebración, el partido estuvo marcado por varias decisiones arbitrales que generaron un enorme debate entre aficionados, comentaristas y rostros conocidos. Pese al dominio de España durante gran parte del encuentro, la actuación del colegiado y, especialmente, del VAR fue una de las cuestiones más comentadas en redes sociales.

La Selección llevó la iniciativa desde el pitido inicial, monopolizando la posesión del balón y tratando de imponer su estilo de juego ante Argentina. Sin embargo, el equipo español se encontró con un arbitraje que desesperó tanto a los jugadores como a los aficionados. Durante el encuentro hubo varias acciones en las que los futbolistas españoles reclamaron faltas que no fueron señaladas, mientras que algunas decisiones disciplinarias también provocaron desconcierto.

El momento de mayor controversia llegó con los dos goles anulados a España. Ambas acciones fueron revisadas por el VAR y terminaron siendo invalidadas, desatando una auténtica oleada de críticas en redes sociales. Muchos seguidores cuestionaron los criterios utilizados por el videoarbitraje y consideraron que las decisiones perjudicaron claramente a la Selección en un partido en el que había sido superior sobre el césped.

Aitana estalla contra el VAR

Entre las voces más destacadas que reaccionaron durante la final estuvo Aitana Ocaña. La cantante, que en los últimos meses ha estado muy vinculada al combinado nacional gracias a Superestrella, la canción que se ha convertido en uno de los himnos no oficiales de La Roja durante este Mundial, siguió el encuentro muy pendiente y compartió sus impresiones con sus seguidores.

A través de su canal de WhatsApp, Aitana no ocultó su incredulidad ante lo que estaba ocurriendo sobre el terreno de juego. Después de celebrar uno de los tantos de España que posteriormente sería anulado, la artista mostró su enfado con el funcionamiento del VAR y lanzó dos mensajes que rápidamente comenzaron a compartirse en otras plataformas.

«¿Alguien me puede explicar qué ha pasado?», escribió en un primer momento tras una de las jugadas más polémicas del encuentro. Poco después insistió en su desconcierto con otra publicación aún más directa: «¿El VAR hoy no existe o cómo?». Las palabras de la intérprete conectaron rápidamente con el sentir de miles de aficionados que también expresaron su malestar por las decisiones arbitrales. Durante las horas posteriores al encuentro, las redes sociales se llenaron de mensajes criticando la actuación del equipo arbitral y cuestionando la utilización de la tecnología en una final de semejante importancia.

Aun así, la polémica quedó finalmente en un segundo plano gracias al desenlace del partido. España consiguió imponerse y levantar el trofeo, culminando un campeonato brillante que confirmó el excelente momento que atraviesa la Selección de Luis de la Fuente. La segunda estrella ya luce sobre el escudo y todo un país celebra un nuevo éxito histórico.

La reacción de Aitana demuestra, además, el enorme seguimiento que ha tenido la final más allá del ámbito deportivo. La cantante, una de las artistas españolas más influyentes del momento, vivió el partido con la misma pasión que millones de aficionados y no dudó en dar voz a una indignación que se convirtió en uno de los temas más comentados de la noche, incluso en medio de la euforia por un nuevo Mundial para España.